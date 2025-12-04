Video ¡Vaya suerte! Así pinta un posible grupo de México para el Mundial 2026

México, Argelia, Australia y Nueva Zelanda fueron los integrantes del Grupo A del Mundial 2026 que arrojó el simulador del sorteo de TUDN para la Fase de Grupos de la Copa del Mundo de la FIFA.

Esto durante Tricolor al Día de TUDN que condujeron Valeria Marín, Gibrán Araige y Alejandro de la Rosa.

El sector de la Selección Mexicana tendría un rival representativo de África, uno de Asia (Australia compite por esa confederación) y uno más de Oceanía.

De esa manera, su primer duelo sería ante los argelinos en la Ciudad de México, el segundo ante los australianos en Guadalajara y en el tercero en la capital del país.

Así, el Grupo A luce muy accesible para el conjunto que dirige Javier Aguirre.

El simulador del sorteo, también arrojó el resto de grupos y Estados Unidos fue ubicado en el D, junto a Noruega, Croacia y Cabo Verde.

Mientras, Canadá en el B con Canadá, UEFA 3, Uzbekistán y Ecuador.

Finalmente, el Grupo L, según el simulador, es el que luce más complicado con Bélgica, Colombia, Ghana y Panamá.