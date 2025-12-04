    Mundial 2026

    Así pinta un posible grupo de la Selección Mexicana para el sorteo del Mundial 2026

    El simulador de TUDN en Tricolor al Día arrojó rivales 'amables' para la Fase de Grupos de la Copa del Mundo de la FIFA.

    Por:
    TUDN.
    Video ¡Vaya suerte! Así pinta un posible grupo de México para el Mundial 2026

    México, Argelia, Australia y Nueva Zelanda fueron los integrantes del Grupo A del Mundial 2026 que arrojó el simulador del sorteo de TUDN para la Fase de Grupos de la Copa del Mundo de la FIFA.

    Esto durante Tricolor al Día de TUDN que condujeron Valeria Marín, Gibrán Araige y Alejandro de la Rosa.

    El sector de la Selección Mexicana tendría un rival representativo de África, uno de Asia (Australia compite por esa confederación) y uno más de Oceanía.

    De esa manera, su primer duelo sería ante los argelinos en la Ciudad de México, el segundo ante los australianos en Guadalajara y en el tercero en la capital del país.

    Así, el Grupo A luce muy accesible para el conjunto que dirige Javier Aguirre.

    El simulador del sorteo, también arrojó el resto de grupos y Estados Unidos fue ubicado en el D, junto a Noruega, Croacia y Cabo Verde.

    Mientras, Canadá en el B con Canadá, UEFA 3, Uzbekistán y Ecuador.

    Finalmente, el Grupo L, según el simulador, es el que luce más complicado con Bélgica, Colombia, Ghana y Panamá.

    Video Estos famosos sacarán las esferas de los bombos en el sorteo del Mundial 2026

    Más sobre Mundial 2026

    4 min
    Sorteo Mundial 2026: así es la llave de la Fase Final de la Copa del Mundo de la FIFA

    Sorteo Mundial 2026: así es la llave de la Fase Final de la Copa del Mundo de la FIFA

    1 min
    ¿Es real el billete de siete euros de Cristiano Ronaldo?

    ¿Es real el billete de siete euros de Cristiano Ronaldo?

    1 min
    Presidenta de México viajará a Washington y estará en sorteo del Mundial 2026

    Presidenta de México viajará a Washington y estará en sorteo del Mundial 2026

    2 min
    Este es el primer integrante de México en llegar para el sorteo del Mundial 2026

    Este es el primer integrante de México en llegar para el sorteo del Mundial 2026

    1:32
    Sorpresa: Este es el primer integrante de México en llegar al sorteo del Mundial 2026

    Sorpresa: Este es el primer integrante de México en llegar al sorteo del Mundial 2026

