Mundial 2026 Se anticipan precios accesibles para partidos en México de cara al Mundial 2026 Hay buenas noticias para los aficionados rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 26.

Olimpia Cabral, mánager de la ciudad sede de Guadalajara para la Copa Mundial de la FIFA 26, reveó que se trabaja para que haya precios accesibles para los partidos del Playoff Intercontinental rumbo al mango evento.

En entrevista exclusiva para TUDN, Cabral sostuvo que se busca no solo hacer accesibles los partidos previos a la magna justa, sino también, homologar precios con la otra sede del Repechaje internacional, como lo es Monterrey.

"Estamos trabajando las tres sedes de manera conjunta con FIFA, queremos que la gente tenga la posibilidad de atender a estos partidos previos que son parte de la ruta.

"Van a ser precios accesibles, están por definirse, pero estamos entre 200 y 300 pesos y prácticamente queremos homologar los tres estadios para dar oportunidad a la afición", agregó.

A falta de 100 días para el inicio del Mundial 2026, Guadalajara ya tiene prácticamente todo definido para albergar el magno evento y solamente faltan algunos protocolos por definir que saldrán justamente de los partidos a celebrarse en esta Fecha FIFA de marzo.