Mundial 2026 Iniesta podría unirse a Selección de Marruecos para el Mundial 2026 Las selección africana aún no supera la final perdida en la Copa ante Senegal.

Video Campeón del mundo se perfila para reforzar a selección en el Mundial 2026

Para ello, los marroquíes buscan echar mano de uno de los futbolistas más talentosos, experimentados y ganadores en la historia del deporte: Andrés Iniesta.

PUBLICIDAD

El campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010, retirado oficialmente de las canchas desde hasta hace un par de años, ha declarado que le gustaría seguir involucrado en el futbol desde el banquillo y la oportunidad inmejorable sería con Marruecos, una de las selecciones con mayores expectativas para la próxima Copa del Mundo.

De acuerdo con medios españoles, Iniesta es del deseo de la Federación marroquí, la cual lo contactó desde hace semanas y inclusive lo invitó a la final de la Copa africana que Marruecos perdió de manera polémica ante Senegal.