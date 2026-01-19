    Mundial 2026

    Iniesta podría unirse a Selección de Marruecos para el Mundial 2026

    Las selección africana aún no supera la final perdida en la Copa ante Senegal.

    Por:Juan Regis
    add
    Síguenos en Google
    Video Campeón del mundo se perfila para reforzar a selección en el Mundial 2026

    Luego del rotundo fracaso en la final de la Copa Africana de Naciones, la selección de Marruecos busca reforzarse a meses del Mundial 2026 a celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá.

    Más sobre Mundial 2026

    Curiosidades del partido por el tercer lugar que nadie quiere jugar en Mundiales
    1 mins

    Curiosidades del partido por el tercer lugar que nadie quiere jugar en Mundiales

    Mundial 2026 Equipos
    Marruecos cumple pronóstico y es finalista de su Copa Africana previo al Mundial 2026
    1 mins

    Marruecos cumple pronóstico y es finalista de su Copa Africana previo al Mundial 2026

    Mundial 2026 Equipos
    Senegal y Sadio Mané vencen a Egipto, y se meten a la final de la Copa Africana de Naciones
    1 mins

    Senegal y Sadio Mané vencen a Egipto, y se meten a la final de la Copa Africana de Naciones

    Mundial 2026 Equipos
    El número de futbolistas que podrá convocar Javier Aguirre para el Mundial 2026
    1 mins

    El número de futbolistas que podrá convocar Javier Aguirre para el Mundial 2026

    Mundial 2026 Equipos
    Egipto gana partidazo entre mundialistas de la mano de Mo Salah en Copa Africana
    1 mins

    Egipto gana partidazo entre mundialistas de la mano de Mo Salah en Copa Africana

    Mundial 2026 Equipos
    Nigeria elimina a Argelia de la Copa Africana de Naciones de cara al Mundial 2026
    1 mins

    Nigeria elimina a Argelia de la Copa Africana de Naciones de cara al Mundial 2026

    Mundial 2026 Equipos
    Senegal golpea en el momento justo y se mete a Semifinales de la Copa Africana
    1 mins

    Senegal golpea en el momento justo y se mete a Semifinales de la Copa Africana

    Mundial 2026 Equipos
    Nigeria avanza con autoridad a Cuartos de Final de la Copa Africana
    1 mins

    Nigeria avanza con autoridad a Cuartos de Final de la Copa Africana

    Mundial 2026 Equipos
    Egipto sufre pero avanza a Cuartos de Final tras doblegar a Benín
    1 mins

    Egipto sufre pero avanza a Cuartos de Final tras doblegar a Benín

    Mundial 2026 Equipos
    Senegal confirma favoritismo y elimina a Sudán para meterse a Cuartos
    1 mins

    Senegal confirma favoritismo y elimina a Sudán para meterse a Cuartos

    Mundial 2026 Equipos

    Para ello, los marroquíes buscan echar mano de uno de los futbolistas más talentosos, experimentados y ganadores en la historia del deporte: Andrés Iniesta.

    PUBLICIDAD

    El campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010, retirado oficialmente de las canchas desde hasta hace un par de años, ha declarado que le gustaría seguir involucrado en el futbol desde el banquillo y la oportunidad inmejorable sería con Marruecos, una de las selecciones con mayores expectativas para la próxima Copa del Mundo.

    De acuerdo con medios españoles, Iniesta es del deseo de la Federación marroquí, la cual lo contactó desde hace semanas y inclusive lo invitó a la final de la Copa africana que Marruecos perdió de manera polémica ante Senegal.

    La idea es que Iniesta se integre al equipo del actual entrenador Walid Regragui y sirva como mano derecha para los complicados partidos que le esperan a Marruecos en el Grupo C, el cual comparte con Brasil, Escocia y Haití.

    Relacionados:
    Mundial 2026Marruecos 2026Andrés Iniesta

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El hilo rojo
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    LALOLA
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX