Video Así califican desde la FMF a Portugal como rival de México hacia el Mundial 2026

La Selección Mexicana anunció este martes a Portugal como su rival para la reinauguración del Estadio Banorte (Estadio Azteca) en el que se espera a Cristiano Ronaldo presente en el encuentro, la figura más atractiva por los lusitanos de cara al Mundial 2026 que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá.

Contar con selecciones de la jerarquía de portugueses y además de Bélgica, a quien enfrentará en Chicago, es un plus en la preparación de México hacia el Mundial 2026 ante la falta de eliminatorias por ser uno de los tres países sedes junto a Estados Unidos y Canadá.

Duilio Davino, director de Selecciones Nacionales, habló respecto a los dos partidos, el 28 de marzo próximo ante Portugal en el Estadio Banorte y el martes 31 de marzo ante Bélgica en el Soldier Field de Chicago.

“Para nosotros un orgullo poder enfrentar a Portugal, un equipo muy fuerte, que tiene muy buenos jugadores y en la reinauguración de nuestro estadio será un honor, esperemos que sea un gran partido y seguir formando el equipo para el Mundial.

“Este tipo de partidos son los que nos pidió Javier (Aguirre, técnico del Tricolor) buscar y encontrar para medir a nuestra selección. Bélgica es un gran equipo y ahí estaremos con nuestros amigos en Chicago para que sea un gran partido de futbol”, indicó Duilio Davino.

MAYOR CALIDAD PARA PREPARAR EL MUNDIAL 2026, AFIRMA DUILIO DAVINO

El director de Selecciones Nacionales también habló de las características de los dos próximos rivales de México de cara a la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

“Estamos muy contentos de tener este tipo de rivales, fue siempre la petición del cuerpo técnico y el área de competencias de la FMF ha hecho un gran trabajo para cerrar este tipo de encuentros.