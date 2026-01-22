Prenden fuego a estatua de Cristiano Ronaldo y la policía lo quiere meter al psiquiátrico
Un hombre grabó el momento en el que prendió fuego a una estatua del ídolo lusitano en Portugal y las autoridades ya lo persiguen.
La popularidad de Cristiano Ronaldo está elevada a dimensiones exorbitantes, pero ello conlleva también a una exposición que no sólo está rodeada de buenas intenciones, pues sus detractores, por fanatismo o algún otro motivo, suelen sacar provecho de la figura del futbolista para viralizarse.
Esta vez ocurrió en Funchal, Madeira, donde una estatua del seleccionado por Portugal y que estará en el Mundial 2026 fue incendiada por un individuo que realizó señales obscenas, bailó frente a la efigie y subió el video a sus redes sociales.
Al tratarse de una figura pública internacional, el momento se viralizó, pero lejos de fomentar actos violentos como el que se hizo a la estatua de Cristiano Ronaldo, el individuo implicado quedó ridiculizado, primero por su acto y luego porque lo buscan en el psiquiátrico.
De acuerdo con reportes locales, la Policía de Seguridad Pública de Funchal, Madeira, rastrea su identidad para detenerlo por disturbios en zona pública y lo hace en conjunto con la Autoridad de Salud, ésta que considera oportuno llevar al implicado al psiquiátrico.
Mientras todo esto ocurre, Cristiano Ronaldo mantiene su inercia competitiva y continúa a la caza del gol mil en su carrera futbolística; el miércoles pasado incluso marcó un gol en el triunfo del Al-Nassr dentro de la Liga Saudí y que lo acerca a su meta deportiva.
Cristiano Ronaldo y Portugal se medirán a la Selección Mexicana en marzo próximo como parte de la reinauguración del Estadio Azteca, hoy Estadio Banorte, aunque la presencia del astro del futbol mundial no está del todo confirmada.
Portugal está clasificada al Mundial 2026 donde quedó ubicada dentro del Grupo K en el que enfrentará a un ganador del repecha Intercontinental que saldrá de entre Jamaica, RD Congo y Nueva Caledonia, además de Uzbekistán y Colombia a disputarse en Houston y Miami.