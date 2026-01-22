Mundial 2026 Prenden fuego a estatua de Cristiano Ronaldo y la policía lo quiere meter al psiquiátrico Un hombre grabó el momento en el que prendió fuego a una estatua del ídolo lusitano en Portugal y las autoridades ya lo persiguen.

Video Prende fuego ‘a Cristiano Ronaldo’ y lo buscan en el psiquiátrico

La popularidad de Cristiano Ronaldo está elevada a dimensiones exorbitantes, pero ello conlleva también a una exposición que no sólo está rodeada de buenas intenciones, pues sus detractores, por fanatismo o algún otro motivo, suelen sacar provecho de la figura del futbolista para viralizarse.

Esta vez ocurrió en Funchal, Madeira, donde una estatua del seleccionado por Portugal y que estará en el Mundial 2026 fue incendiada por un individuo que realizó señales obscenas, bailó frente a la efigie y subió el video a sus redes sociales.

Al tratarse de una figura pública internacional, el momento se viralizó, pero lejos de fomentar actos violentos como el que se hizo a la estatua de Cristiano Ronaldo, el individuo implicado quedó ridiculizado, primero por su acto y luego porque lo buscan en el psiquiátrico.

De acuerdo con reportes locales, la Policía de Seguridad Pública de Funchal, Madeira, rastrea su identidad para detenerlo por disturbios en zona pública y lo hace en conjunto con la Autoridad de Salud, ésta que considera oportuno llevar al implicado al psiquiátrico.

Mientras todo esto ocurre, Cristiano Ronaldo mantiene su inercia competitiva y continúa a la caza del gol mil en su carrera futbolística; el miércoles pasado incluso marcó un gol en el triunfo del Al-Nassr dentro de la Liga Saudí y que lo acerca a su meta deportiva.

Cristiano Ronaldo y Portugal se medirán a la Selección Mexicana en marzo próximo como parte de la reinauguración del Estadio Azteca, hoy Estadio Banorte, aunque la presencia del astro del futbol mundial no está del todo confirmada.