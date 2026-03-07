    Mundial 2026

    Cristiano Ronaldo reaparece en redes tras lesión con esperanzador mensaje

    El partido amistoso ante la Selección Mexicana a finales de marzo continúa en vilo.

    Por:Juan Regis
    Video Cristiano Ronaldo reaparece en redes sociales tras su lesión muscular

    A poco menos de 100 días del arranque de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y a semanas del juego amistoso entre Portugal y México en el Estadio Banorte, Cristiano Ronaldo ha dado señales en redes sociales tras su desafortunada lesión.

    El atacante portugués reapareció en medio de la incertidumbre y los rumores de la supuesta gravedad de su lesión con una publicación que alimenta las esperanzas de todos sus fanáticos, en especial para aquellos que aún sueñan con verlo inaugurar el mítico Coloso de Santa Úrsula.

    "Recuperándome y listo para ver el partido de hoy. ¡Vamos, Al Nassr!", escribió CR7 acompañado de una fotografía donde aparece sentado con una bota de crioterapia en su pierna izquierda.

    El dispositivo promueve una mejor circulación sanguínea y oxigenación, reduce el dolor y la inflamación y acelera la recuperación muscular. Ideal para quienes quieren prevenir lesiones, reducir el tiempo de rehabilitación y lograr un rendimiento deportivo superior.

    A inicios de semana se dio a conocer que Cristiano Ronaldo sufrió una lesión en el tendón de la corva, pero sin especificar su gravedad.

    En días recientes trascendió que la lesión del portugués es más grave de lo que se creyó en un inicio y su participación en el partido amistoso ante México el próximo sábado 28 de marzo como parte de la inauguración del Estadio Banorte sigue en duda.

