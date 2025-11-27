    Mundial 2026

    México vs. Portugal: ¿Se complica negociación para ver a Cristiano Ronaldo?

    El amistoso para la reinauguración del Estadio Banorte tiene algunas dificultades en negocaciones.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video ¿Complicaciones para el México vs. Portugal? Desacuerdo podría tambalear el juego

    La Selección Mexicana jugará ante Portugal en la reinaguración del Estadio Banorte, pero tiene una complicación para que el partido se pueda llevar a cabo.

    Sin estar en riesgo el compromiso en el Estadio Azteca, hay un 'tema' que se sigue sin resolver en las negociaciones entre las federaciones.

    PUBLICIDAD

    De acuerdo a información de Gibrán Araige de TUDN, la F ederación Mexicana de Futbol desea jugar en marzo por la noche, mientras que los lusitanos más temprano para el horario europeo.

    "Hay por ahí una negociación, porque México quiere que se juegue en la noche en horario estelar y en Portugal quieren que se vea el partido en Europa y piden la tarde por el mediodía. La buena noticia de Cristiano Ronaldo, no sé de donde se inventaron el reglamento, tres partidos, uno obligatorio y dos dependiendo de tu comportamiento. Si Portugal lo convoca tendría que venir".

    POSIBLE NUEVO AMISTOSO PARA SELECCIÓN MÉXICO


    La preparación de México para el Mundial 2026 contempla partidos en enero en Centroamérica ante selecciones de esa región en un micro ciclo, pero se puede sumar uno a futuro.

    TUDN, vía Gibrán Araige, pudo saber que se puede realizar otro partido para el mes de febrero, esto sin un rival por definir, pero sería en otra concentración entre semana con jugadores de Liga MX.

    "Sería acá en México, pero están buscando e incluso no dudaría que fuera un club, no tengo idea, pero están buscando un partido más para seguir preparando".

    Video Radical cambio de FIFA: Este sería el rival de México en partido de inauguración

    Más sobre Mundial 2026

    1 min
    Alerta en Selección Mexicana rumbo al Mundial, anuncian tiempo de baja de César Huerta

    Alerta en Selección Mexicana rumbo al Mundial, anuncian tiempo de baja de César Huerta

    1 min
    Cristiano Ronaldo regala relojes exclusivos a Portugal: Su precio es una locura

    Cristiano Ronaldo regala relojes exclusivos a Portugal: Su precio es una locura

    1 min
    ¿Cristiano Ronaldo se pierde el Mundial 2026? FIFA anuncia su castigo

    ¿Cristiano Ronaldo se pierde el Mundial 2026? FIFA anuncia su castigo

    2 min
    Sorteo Mundial 2026: Procedimientos de FIFA para la Fase de Grupos

    Sorteo Mundial 2026: Procedimientos de FIFA para la Fase de Grupos

    1 min
    Sorteo Mundial 2026: Posibles rivales de México para el partido de inauguración

    Sorteo Mundial 2026: Posibles rivales de México para el partido de inauguración

    Relacionados:
    Mundial 2026México 2026Portugal 2026Cristiano Ronaldo

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Bajo un volcán
    La noche eterna del Baby'O
    Pacto de sangre
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX