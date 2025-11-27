La Selección Mexicana jugará ante Portugal en la reinaguración del Estadio Banorte, pero tiene una complicación para que el partido se pueda llevar a cabo.

Sin estar en riesgo el compromiso en el Estadio Azteca, hay un 'tema' que se sigue sin resolver en las negociaciones entre las federaciones.

De acuerdo a información de Gibrán Araige de TUDN, la F ederación Mexicana de Futbol desea jugar en marzo por la noche, mientras que los lusitanos más temprano para el horario europeo.

"Hay por ahí una negociación, porque México quiere que se juegue en la noche en horario estelar y en Portugal quieren que se vea el partido en Europa y piden la tarde por el mediodía. La buena noticia de Cristiano Ronaldo, no sé de donde se inventaron el reglamento, tres partidos, uno obligatorio y dos dependiendo de tu comportamiento. Si Portugal lo convoca tendría que venir".

POSIBLE NUEVO AMISTOSO PARA SELECCIÓN MÉXICO



La preparación de México para el Mundial 2026 contempla partidos en enero en Centroamérica ante selecciones de esa región en un micro ciclo, pero se puede sumar uno a futuro.

TUDN, vía Gibrán Araige, pudo saber que se puede realizar otro partido para el mes de febrero, esto sin un rival por definir, pero sería en otra concentración entre semana con jugadores de Liga MX.

"Sería acá en México, pero están buscando e incluso no dudaría que fuera un club, no tengo idea, pero están buscando un partido más para seguir preparando".