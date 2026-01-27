Donald Trump vuelve a presumir su amistad con Cristiano Ronaldo

    Mundial 2026

    Una escena bastante peculiar se presentó en la Casa Blanca luego de que se diera a conocer que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tiene una fotografía de Cristiano Ronaldo en una de las paredes del recinto.

    Fue el periodista David Alandente quien dio a conocer la noticia que ha sorprendido a los aficionados tras presentar en su cuenta de X una imagen donde se ve la fotografía del astro portugués junto con el mandatario tras su reunión de hace unos meses.

    En dicha fotografía aparece Cristiano Ronaldo y Donald Trump entablando una plática en despacho oval.

    Fue en noviembre pasado cuando el jugador del Al Nassr fue invitado a la Casa Blanca como parte de una cena en honor al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman.

    Tras aquella visita de Cristiano Ronaldo, que sorprendió a propios y extraños, Donald Trump elogió al jugador portugués al quien señaló como “una persona extraordinaria”.

    De igual forma Cristiano agradeció la invitación del presidente de los Estados Unidos a la Casa Blanca.

    Ahora tras la divulgación de esta peculiar imagen queda demostrado la buena relación entre Donald Trump y Cristiano Ronaldo quienes podrían volverse a encontrar en el Mundial 2026.

