Mundial 2026 Donald Trump vuelve a presumir su amistad con Cristiano Ronaldo El mandatario estadounidense hizo algo que nadie esperaba dentro de la Casa Blanca.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Lo que hizo Trump con la foto de Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca

Una escena bastante peculiar se presentó en la Casa Blanca luego de que se diera a conocer que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tiene una fotografía de Cristiano Ronaldo en una de las paredes del recinto.

Fue el periodista David Alandente quien dio a conocer la noticia que ha sorprendido a los aficionados tras presentar en su cuenta de X una imagen donde se ve la fotografía del astro portugués junto con el mandatario tras su reunión de hace unos meses.

PUBLICIDAD

En dicha fotografía aparece Cristiano Ronaldo y Donald Trump entablando una plática en despacho oval.

Es oficial: Donald Trump ha colgado una foto de @Cristiano en la Casa Blanca #CR7 pic.twitter.com/hoP6PDriGA — David Alandete (@alandete) January 27, 2026

Fue en noviembre pasado cuando el jugador del Al Nassr fue invitado a la Casa Blanca como parte de una cena en honor al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman.

Tras aquella visita de Cristiano Ronaldo, que sorprendió a propios y extraños, Donald Trump elogió al jugador portugués al quien señaló como “una persona extraordinaria”.

De igual forma Cristiano agradeció la invitación del presidente de los Estados Unidos a la Casa Blanca.