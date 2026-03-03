Mundial 2026 El chef que 'jugó con la selección de Portugal en México 86 Una historia digna de contarse y que está ligada a una Copa del Mundo.

En Portugal existe un restaurante que tiene una conexión especial con el Mundial de México 1986, se trata del famoso Solar Dos Presuntos.

Este reconocido restaurante de la ciudad de Lisboa representa mucho para la Selección de Portugal y es que formó parte del combinado luso en aquella justa mundialista.

Y es que Don Evaristo, chef de este restaurante por aquellos años, fue elegido para ser el cocinero de Portugal en México 86, específicamente en la ciudad de Saltillo, en donde fue la base de los lusos.

Pero más que un chef, Don Evaristo era un amigo más y se ganó el cariño de los futbolistas portugueses.

Después del Mundial de 1986, el restaurante Solar Dos Santos fue visitado por los jugadores portugueses y ante esta popularidad varias figuras de del futbol mundial lo visitan como es el caso de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Eric Cantona entre otros.

Ahora este reconocido restaurante es una parada obligada para los visitantes de Lisboa que ahora dirige el hijo de Don Evaristo.