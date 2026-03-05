    Mundial 2026

    México vs. Portugal: La razón por la que Cristiano Ronaldo quiere jugar en el Estadio Banorte

    Mikel Arriola, comisionado de la FMF, mantiene vivas las esperanzas de que CR7 esté en la reinauguración.

    Por:Kevin R. Yu
    Video Mikel Arriola confía en que Cristiano Ronaldo jugará el México vs. Portugal


    Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), confía en que Cristiano Ronaldo jugará el partido amistoso México vs. Portugal que reinaugurará el Estadio Banorte el próximo sábado 28 de marzo.

    En la presentación del nuevo avión de la Selección Mexicana para el Mundial 2026, Arriola fue cuestionado sobre la posible ausencia de CR7 por la lesión que sufrió el pasado fin de semana con Al-Nassr.

    “Tenemos uno de los mejores atletas que ha dado el deporte en el mundo que es Cristiano”, comenzó diciendo el comisionado de la FMF para después dar una fuerte razón por la que el astro portugués querrá viajar a México.

    “Además de ser uno de los más grandes, tiene un amor propio enorme y creo que él tiene registrado que la catedral de los estadios de América, o del mundo, es el Estadio Banorte. Entonces, estamos atentos todos al proceso (de recuperación) para que sea posible”, añadió Mikel Arriola.

    El titular de la FMF también destacó la relación que hay con la Federación Portuguesa de Futbol y adelantó que se firmará una alianza entre Liga MX y Liga Portugal.

    “La Federación de Portugal es una Federación amiga, incluso en ese viaje seguramente vamos a firmar un convenio de colaboración. Es una liga muy parecida a la Liga MX, podemos compartir muchas cosas”, señaló.

    Se espera que, entre el 16 y 20 de marzo, Roberto Martínez, técnico de la selección de Portugal, presente su lista de convocados para los amistosos ante México y Estados Unidos, y finalmente se pueda saber si Cristiano Ronaldo estará en el Estadio Banorte o no.

    Video México vs. Portugal: ¿Cuánto tiempo será baja Cristiano Ronaldo?
    Mundial 2026Portugal 2026Cristiano RonaldoMéxico 2026

