    Paulinho confirma que selección de Portugal no lo ha contactado para amistoso ante México

    El delantero de Toluca rompe el silencio a poco menos de un mes del juego en el Estadio Banorte.

    Juan Regis
    Toluca demostró el músculo de bicampeón y remontó a Pumas en la Jornada 9 del Clausura 2026 de Liga MX con gol de Paulinho, quien rompió el silencio sobre una posible convocatoria con la Selección de Portugal para el amistoso en la inauguración del Estadio Banorte.

    Luego de que Paulinho anotara el 2-3 en Ciudad Universitaria, el delantero y dos veces campeón de goleo del futbol mexicano fue cuestionado sobre si hubo o no contacto de cuerpo técnico luso encabezado por Roberto Martínez.

    " No, la verdad que nadie me habló, pero aquí estoy y vamos a ver qué pasa", contestó contundentemente sin dar vueltas a su respuesta.

    La posibilidad de la convcatoria de Paulinho con el combinado de Portugal no está lejos de ser una realidad, ya que el propio entrenador confirmó hace semanas que han seguido de cerca el rendimiento del delantero en la Liga MX, donde ya presume un bicampeonato, dos títulos de goleo y se encuentra en la lucha por el tercero en este Clausura 2026.

    PAULINHO ELOGIA CANCHA DE PUMAS: "SE JUEGA BIEN ACÁ"

    El gran estado de la cancha del Olímpico Universitario no pasó desapercibida por Paulinho, quien elogió al Club Universidad por el partidazo que ofrecieron a las dos aficiones.

    "Un partido difícil contra un equipo que no había perdido, se juega muy bien acá (en C.U.), sabíamos que iba a ser un partido así de difícil, pero al final salimos con la victoria.

    "Para mí fue un partidazo, es lindo que la liga tenga partidos así en canchas así de buenas, deberían ser así siempre, felicitar a Pumas por la cancha que tiene".

