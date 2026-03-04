Mundial 2026 Paulinho confirma que selección de Portugal no lo ha contactado para amistoso ante México El delantero de Toluca rompe el silencio a poco menos de un mes del juego en el Estadio Banorte.

Video Paulinho rompe el silencio: ¿lo llamaron para el partido México vs. Portugal?

Luego de que Paulinho anotara el 2-3 en Ciudad Universitaria, el delantero y dos veces campeón de goleo del futbol mexicano fue cuestionado sobre si hubo o no contacto de cuerpo técnico luso encabezado por Roberto Martínez.

" No, la verdad que nadie me habló, pero aquí estoy y vamos a ver qué pasa", contestó contundentemente sin dar vueltas a su respuesta.

La posibilidad de la convcatoria de Paulinho con el combinado de Portugal no está lejos de ser una realidad, ya que el propio entrenador confirmó hace semanas que han seguido de cerca el rendimiento del delantero en la Liga MX, donde ya presume un bicampeonato, dos títulos de goleo y se encuentra en la lucha por el tercero en este Clausura 2026.

PAULINHO ELOGIA CANCHA DE PUMAS: "SE JUEGA BIEN ACÁ"

El gran estado de la cancha del Olímpico Universitario no pasó desapercibida por Paulinho, quien elogió al Club Universidad por el partidazo que ofrecieron a las dos aficiones.

"Un partido difícil contra un equipo que no había perdido, se juega muy bien acá (en C.U.), sabíamos que iba a ser un partido así de difícil, pero al final salimos con la victoria.