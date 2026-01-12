    Mundial 2026

    Cristiano Ronaldo protagonizó debut del VAR en un Mundial y falló

    El delantero de Portugal fue el protagonista de la primera vez que se revisó una jugada en el VAR en un Mundial de la FIFA.

    Por:Erick Morales Baca
    add
    Síguenos en Google
    Video Uruguay elige paraíso mexicano para el Mundial 2026

    En la Copa del Mundo 2018 entró en vigor el VAR, el árbitro paraguayo Enrique Cáceres fue el primero en revisar y tomar tres decisiones en el partido Portugal vs. Irán en el Grupo B.

    Más sobre Mundial 2026

    Cristiano Ronaldo y Portugal avisan que se quedarán en México para el Mundial 2026
    1 mins

    Cristiano Ronaldo y Portugal avisan que se quedarán en México para el Mundial 2026

    Seleccion Portugal

    A los 49 minutos marcó un penal por falta de Saeid Ezatolahi sobre Cristiano Ronaldo, pena máxima que el mismo CR7 cobraría y terminaría atajando el portero Alireza Beiranvand.

    PUBLICIDAD

    Más adelante, al 80', revisó una posible agresión del 'Comandante' sobre el jugador iraní Morteza Pouraliganji, al que le metió el brazo al pecho, por lo que no lo consideró de tarjeta roja y todo terminó en amonestación.

    En el mismo partido, a los 89 minutos, el silbante marcó un segundo penal por mano de Cédric en el área, mismo que ejecutaría de manera correcta Karim Ansarifard para conseguir el gol del empate para el cuadro iraní, ya que Portugal se había puesto en ventaja desde el 44 con gol de Ricardo Quaresma.

    Después de siete penales anotados desde las épocas de Eusebio, Cristiano Ronaldo falló el primero de Portugal en las Copas del Mundo.

    Relacionados:
    Mundial 2026Portugal 2026Cristiano Ronaldo

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    LALOLA
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Casados con hijos
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX