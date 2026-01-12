Mundial 2026 Cristiano Ronaldo protagonizó debut del VAR en un Mundial y falló El delantero de Portugal fue el protagonista de la primera vez que se revisó una jugada en el VAR en un Mundial de la FIFA.

En la Copa del Mundo 2018 entró en vigor el VAR, el árbitro paraguayo Enrique Cáceres fue el primero en revisar y tomar tres decisiones en el partido Portugal vs. Irán en el Grupo B.

A los 49 minutos marcó un penal por falta de Saeid Ezatolahi sobre Cristiano Ronaldo, pena máxima que el mismo CR7 cobraría y terminaría atajando el portero Alireza Beiranvand.

Más adelante, al 80', revisó una posible agresión del 'Comandante' sobre el jugador iraní Morteza Pouraliganji, al que le metió el brazo al pecho, por lo que no lo consideró de tarjeta roja y todo terminó en amonestación.

En el mismo partido, a los 89 minutos, el silbante marcó un segundo penal por mano de Cédric en el área, mismo que ejecutaría de manera correcta Karim Ansarifard para conseguir el gol del empate para el cuadro iraní, ya que Portugal se había puesto en ventaja desde el 44 con gol de Ricardo Quaresma.