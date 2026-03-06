    Mundial 2026

    DT del Al Nassr sobre la lesión de Cristiano: "Es más grave de lo que pensábamos"

    La presencia del portugués para el duelo ante México del próximo 28 de marzo

    Por:
    Raúl Mártinez
    La lesión que sufrió Cristiano Ronaldo hace unos días con el Al Nassr parece que es más complicada de lo que se había dado a conocer de acuerdo con el técnico del cuadro árabe.

    Jorge Jesus reveló que el atacante portugués viajará a Madrid, España, para atenderse con su terapeuta especial.

    La lesión de Cristiano es más grave de lo que pensábamos. Viajará a España para recibir tratamiento con un terapeuta personal, como hacen otros jugadores. Esperamos que regrese pronto y pueda ayudar al equipo”, fueron las palabras del técnico del Al Nassr.

    Hace unos días se había informado que Cristiano Ronaldo estaría fuera entre dos a cuatro semanas, pero las palabras del técnico darían a entender que la recuperación del atacante llevaría más tiempo.

    Ante esta situación se complica la convocatoria del atacante con la Portugal para el compromiso frente a la Selección Mexicana del próximo 28 de marzo en la reinauguración del estadio Banorte, así como el duelo ante los Estados Unidos tres días después.

    Al momento, Cristiano Ronaldo registra 21 goles con el Al Nassr en la liga de Arabia Saudita para llegar a 965 goles en su carrera y buscará recuperarse lo más pronto posible para seguir su camino a las 1000 anotaciones y llegar en plena forma para el Mundial 2026 donde Portugal debuta el 17 de junio.

