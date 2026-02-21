    Mundial 2026

    Donald Trump sorprende al dejar este mensaje a Cristiano Ronaldo rumbo al Mundial 2026

    El mandatario estadounidense publica video en redes sociales dirigido especialmente a CR7 de cara a la Copa Mundial de la FIFA 26.

    Por:Fernando Vázquez
    add
    Síguenos en Google
    Video El inesperado mensaje que Donald Trump le deja a Cristiano Ronaldo

    Donald Trump, presidente de Estados Unidos, sorprendió este sábado al dar un mensaje especial en redes sociales a Cristiano Ronaldo, futbolista del Al-Nassr de Arabia Saudita y de la Selección de Portugal.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Mundial 2026

    Donald Trump vuelve a presumir su amistad con Cristiano Ronaldo
    1 mins

    Donald Trump vuelve a presumir su amistad con Cristiano Ronaldo

    Seleccion Portugal
    Portugal destaca partido ante México rumbo al Mundial 2026: "Es una selección grande"
    1 mins

    Portugal destaca partido ante México rumbo al Mundial 2026: "Es una selección grande"

    Seleccion Portugal
    Prenden fuego a estatua de Cristiano Ronaldo y la policía lo quiere meter al psiquiátrico
    1 mins

    Prenden fuego a estatua de Cristiano Ronaldo y la policía lo quiere meter al psiquiátrico

    Seleccion Portugal
    Cristiano Ronaldo protagonizó debut del VAR en un Mundial y falló
    1 mins

    Cristiano Ronaldo protagonizó debut del VAR en un Mundial y falló

    Seleccion Portugal
    Cristiano Ronaldo y Portugal avisan que se quedarán en México para el Mundial 2026
    1 mins

    Cristiano Ronaldo y Portugal avisan que se quedarán en México para el Mundial 2026

    Seleccion Portugal

    "De un GOAT a otro", dijo Trump en alusión a que tanto él como el portugués son los "mejores de todos los tiempos", todo con un video especial acompañado de un posteo en TikTok.

    "Tú eres el más grande de todos los tiempos, te necesitamos en Estados Undidos, ven ahora mismo, te necesitamos rápido", dijo el presidente Trump en el video.

    Además del mensaje, el video cuenta con una animación hecha con inteligencia artificial en donde tanto Cristiano Ronaldo como Donald Trump aparecen jugando futbol.

    Cristiano Ronaldo jugará en Estados Unidos la Copa Mundial de la FIFA 26, aunque en redes sociales se ha especulado que este mensaje también pordría tratarse de un llamado al portugués para que juegue en la MLS.

    Lionel Messi, también llamado el mejor futbolista de la historia y rival de Cristiano Ronaldo, milita actualmente en la MLS, con el Inter Miami específicamente, aunque se ha mantenido alejado de una posible relación con Donald Trump.

    Relacionados:
    Mundial 2026Portugal 2026Cristiano Ronaldo

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX