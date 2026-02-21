Mundial 2026 Donald Trump sorprende al dejar este mensaje a Cristiano Ronaldo rumbo al Mundial 2026 El mandatario estadounidense publica video en redes sociales dirigido especialmente a CR7 de cara a la Copa Mundial de la FIFA 26.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, sorprendió este sábado al dar un mensaje especial en redes sociales a Cristiano Ronaldo, futbolista del Al-Nassr de Arabia Saudita y de la Selección de Portugal.

"De un GOAT a otro", dijo Trump en alusión a que tanto él como el portugués son los "mejores de todos los tiempos", todo con un video especial acompañado de un posteo en TikTok.

"Tú eres el más grande de todos los tiempos, te necesitamos en Estados Undidos, ven ahora mismo, te necesitamos rápido", dijo el presidente Trump en el video.

Además del mensaje, el video cuenta con una animación hecha con inteligencia artificial en donde tanto Cristiano Ronaldo como Donald Trump aparecen jugando futbol.

Cristiano Ronaldo jugará en Estados Unidos la Copa Mundial de la FIFA 26, aunque en redes sociales se ha especulado que este mensaje también pordría tratarse de un llamado al portugués para que juegue en la MLS.