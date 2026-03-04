    Mundial 2026

    Se revela tiempo de baja de Cristiano Ronaldo de cara al México vs. Portugal

    Ya se sabe cuántas semanas estará fuera de las canchas CR7 tras confirmarse su lesión en el tendón de la corva.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    Síguenos en Google
    Video México vs. Portugal: ¿Cuánto tiempo será baja Cristiano Ronaldo?


    Cristiano Ronaldo encendió las alarmas del Al-Nassr y de la selección de Portugal al confirmarse su lesión en el tendón de la corva este lunes.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Mundial 2026

    Paulinho confirma que selección de Portugal no lo ha contactado para amistoso ante México
    1 mins

    Paulinho confirma que selección de Portugal no lo ha contactado para amistoso ante México

    Seleccion Portugal
    El chef que 'jugó con la selección de Portugal en México 86
    1 mins

    El chef que 'jugó con la selección de Portugal en México 86

    Seleccion Portugal
    Cristiano Ronaldo se lesiona y es duda para el México vs. Portugal rumbo al Mundial 2026
    1 mins

    Cristiano Ronaldo se lesiona y es duda para el México vs. Portugal rumbo al Mundial 2026

    Seleccion Portugal
    Donald Trump sorprende al dejar este mensaje a Cristiano Ronaldo rumbo al Mundial 2026
    1 mins

    Donald Trump sorprende al dejar este mensaje a Cristiano Ronaldo rumbo al Mundial 2026

    Seleccion Portugal
    Donald Trump vuelve a presumir su amistad con Cristiano Ronaldo
    1 mins

    Donald Trump vuelve a presumir su amistad con Cristiano Ronaldo

    Seleccion Portugal
    Portugal destaca partido ante México rumbo al Mundial 2026: "Es una selección grande"
    1 mins

    Portugal destaca partido ante México rumbo al Mundial 2026: "Es una selección grande"

    Seleccion Portugal
    Prenden fuego a estatua de Cristiano Ronaldo y la policía lo quiere meter al psiquiátrico
    1 mins

    Prenden fuego a estatua de Cristiano Ronaldo y la policía lo quiere meter al psiquiátrico

    Seleccion Portugal
    Cristiano Ronaldo protagonizó debut del VAR en un Mundial y falló
    1 mins

    Cristiano Ronaldo protagonizó debut del VAR en un Mundial y falló

    Seleccion Portugal
    Cristiano Ronaldo y Portugal avisan que se quedarán en México para el Mundial 2026
    1 mins

    Cristiano Ronaldo y Portugal avisan que se quedarán en México para el Mundial 2026

    Seleccion Portugal

    Había incertidumbre de cuánto tiempo estaría fuera de las canchas, sobre todo en la afición mexicana con el México vs. Portugal en puerta, partido que servirá para reinaugurar el Estadio Banorte de cara al Mundial 2026 que está a menos de 100 días de comenzar.

    En ese sentido, el periodista Fabrizio Romano reporta que la lesión de Cristiano Ronaldo es de grado 1, por lo que será baja entre dos y cuatro semanas.

    Su evolución en los próximos días marcará si puede estar o no en la convocatoria de Portugal para la fecha FIFA de marzo, donde la selección dirigida por Roberto Martínez enfrentará a México, el 28 de marzo, y a Estados Unidos, el 31 de marzo en Atlanta, Georgia.

    La noticia de su lesión llegó después de que se reportara que Cristiano Ronaldo se fue de Arabia Saudita por la guerra entre Estados Unidos e Irán. La información fue desmentida horas después.

    El Bicho recientemente llegó a 965 goles en su carrera y registra 21 goles en 22 partidos de la Liga saudí para ocupar el tercer lugar de la tabla de goleo, por detrás del mexicano Julián Quiñones que suma 22 tantos.

    Portugal debutará en el Mundial 2026 el próximo 17 de junio con rival por definir que saldrá del Repechaje Intercontinental que saldrá entre Nueva Caledonia, Jamaica y Congo. La selección lusa también comparte el Grupo K con Uzbekistán y Colombia.

    Video No se cancela el México vs Portugal; fuente de Federación Portuguesa rompe el silencio
    Relacionados:
    Mundial 2026Portugal 2026Cristiano RonaldoAl-Nassr

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    El Mochaorejas
    Gratis
    Tráiler: Polen
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX