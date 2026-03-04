Mundial 2026 Se revela tiempo de baja de Cristiano Ronaldo de cara al México vs. Portugal Ya se sabe cuántas semanas estará fuera de las canchas CR7 tras confirmarse su lesión en el tendón de la corva.

Video México vs. Portugal: ¿Cuánto tiempo será baja Cristiano Ronaldo?



Cristiano Ronaldo encendió las alarmas del Al-Nassr y de la selección de Portugal al confirmarse su lesión en el tendón de la corva este lunes.

PUBLICIDAD

Había incertidumbre de cuánto tiempo estaría fuera de las canchas, sobre todo en la afición mexicana con el México vs. Portugal en puerta, partido que servirá para reinaugurar el Estadio Banorte de cara al Mundial 2026 que está a menos de 100 días de comenzar.

En ese sentido, el periodista Fabrizio Romano reporta que la lesión de Cristiano Ronaldo es de grado 1, por lo que será baja entre dos y cuatro semanas.

Su evolución en los próximos días marcará si puede estar o no en la convocatoria de Portugal para la fecha FIFA de marzo, donde la selección dirigida por Roberto Martínez enfrentará a México, el 28 de marzo, y a Estados Unidos, el 31 de marzo en Atlanta, Georgia.

La noticia de su lesión llegó después de que se reportara que Cristiano Ronaldo se fue de Arabia Saudita por la guerra entre Estados Unidos e Irán. La información fue desmentida horas después.

El Bicho recientemente llegó a 965 goles en su carrera y registra 21 goles en 22 partidos de la Liga saudí para ocupar el tercer lugar de la tabla de goleo, por detrás del mexicano Julián Quiñones que suma 22 tantos.

Portugal debutará en el Mundial 2026 el próximo 17 de junio con rival por definir que saldrá del Repechaje Intercontinental que saldrá entre Nueva Caledonia, Jamaica y Congo. La selección lusa también comparte el Grupo K con Uzbekistán y Colombia.