El club de Arabia Saudita comunicó que CR7 sufrió una lesión en el tendón de la corva, aunque no especificó de qué tipo de grado.

“Cristiano Ronaldo ha sido diagnosticado con una lesión en el tendón de la corva después del último partido ante Al-Feiha. Él inició un programa de rehabilitación y estará bajo evaluación día a día”, publicó el Al-Nassr en sus redes sociales.

Se desconoce cuánto tiempo estará fuera de las canchas Cristiano Ronaldo; una lesión en el tendón de la corva de grado 1 tarda en sanar entre una y tres semanas.

El problema vendría si su lesión es de grado 2 o 3. De grado 2 el tiempo estimado de baja es de cuatro a ocho semanas, mientras que, si es de grado 3, necesitaría una recuperación de entre tres a seis meses, lo cual pondría en peligro su participación en el Mundial 2026.

Portugal se enfrentará a México el sábado 28 de marzo en el primer partido del remodelado Estadio Banorte, y tres días después se medirá a Estados Unidos en Atlanta, Georgia.

La noticia de su lesión llega horas después de que se reportara que Cristiano Ronaldo se fue de Arabia Saudita por la guerra entre Estados Unidos e Irán.

El Bicho recientemente llegó a 965 goles en su carrera y registra 21 goles en 22 partidos de la Liga saudí para ocupar el tercer lugar de la tabla de goleo, por detrás del mexicano Julián Quiñones que suma 22 tantos.