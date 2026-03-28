Mundial 2026 Estados Unidos recibe un terrible golpe de realidad y Bélgica los golea El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino poco pudo hacer ante la contundencia del equipo europeo a poco más de dos meses del Mundial 2026.

Por: Omar Carrillo Síguenos en Google

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Estados Unidos y Mauricio Pochettino han recibido una bofetada de realidad y la tarde de este sábado fueron goleados 5-2 en un duelo de preparación rumbo al Mundial 2026 que se celebró en el Estadio de Atlanta.

Y es que la superioridad del conjunto europeo se manifestó a través de la contundencia y pese a que en un principio el equipo de las barras y las estrellas generó peligro en el arco de Lammens no pudo mantenerle el ritmo a los belgas.

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Los europeos, particularmente, enseñaron su gran momento frente al arco y su fácil definición, por supuesto su armado de jugada y despliegue.

Por su parte, los estadounidenses carecieron de poder y decisión, primero frente a la portería rival, y luego no supieron hacer frente a las embestidas ofensiva del rival.

Previo, a la finalización de la primera mitad Zeno Debas abrió el marcador y partir de ahí el partido fue todo los hombres de Rudi García.

Amadou Onana, a los 53, Charles De Ketelaere, a los 59, Dodi Lukébakio a los 68 y 82 completaron la cuenta de los visitantes. Mientras por los locales, Weston McKennie, a los 39 minutos, y Patrick Agyemang, a los 87, hicieron los de los visitantes.

Bélgica enfrentará a México el martes 31 de marzo en Chicago, mientras Estados Unidos hará lo propio el mismo día también en Atlanta.

Aquí las incidencias del partido:

Estados Unidos inició el partido a buen ritmo y ha tenido un par de chances importantes de anotar. Lammens lo ha impedido.

Lammens vuelve a ser factor para evitar el gol de los Estados Unidos.

A los 37, Estados Unidos mece las redes, pero el VAR señala mano del jugador.

Weston McKennie abre el marcador a los 39 minutos para Estados Unidos, tras un tiro de esquina.

A los 45 minutos, Zeno Debast iguala el partido para Bélgica.

Ya en la segunda mitad, a los 53, Amadou Onana hace un disparo, prácticamente desde el punto penal, y anota el segundo gol de Bélgica en el partido.

El árbitro marca un penal de Ream a los 55 minutos, el colegiado va al VAR a verlo y reafirma su decisión.

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Charles De Ketelaere, a los 59 de penal, marcó el tercer tanto de los europeos.

Dodi Lukébakio marcó el cuarto gol de Bélgica a los 68 minutos del partido.

Dodi Lukébakio marcó su segundo gol partido a los 82 minutos y ya Bélgica golea 5-1.

Patrick Agyemang, a los 87, hizo la segunda notación del conjunto de las barras y las estrellas.