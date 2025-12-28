Mundial 2026 Mundial 2026: Los grandes favoritos para ser campeón del mundo Prácticamente ninguna potencia faltará a la magna justa de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Video ¿Quién la quiere? Esto es lo más probable que pasará en el Mundial 2026

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y como cada cuatro años, surge la incógnita de cuál es el equipo que se alzará como campeón del Mundo: ¿una potencia de siempre? ¿O surgirá algún ganador inesperado?

En la historia de los Mundiales, solamente ocho equipos han alzado el máximo trofeo que otorga la FIFA, el del culmen del mundo futbolístico (salvo Italia, todos estos ganadores ya están clasificados) y, desde luego, siempre se deben considerar en el rango de los favoritos.

Están también aquellos equipos que son las potencias sin corona, o incluso las potencias emergentes que podrían dar una gran sorpresa para esta edición que será la primera con 48 equipos en la historia de los Mundiales.

LOS EQUIPOS FAVORITOS PARA GANAR EL MUNDIAL 2026



Hay algunas escuadras que solo están respaldadas por una gloriosa historia, otras que gozan actualmente de un momento inmejorable, y algunas que incluso reúnen ambos preceptos.

Para abundar más en las dudas, aquí un recuento de los países que son considerados favoritos a llevarse el Mundial 2026, en estricto orden alfabético.

-LAS GRANDES POTENCIAS

Alemania: es cierto, el 'Nationalelf' vive quizás uno de los peores momentos de su historia. No tuvieron una Eliminatoria tersa y, de hecho, desde que levantaran el título en Brasil 2014, los germanos no saben lo que es pasar de la Fase de Grupos, pero este Mundial marcará el fin de un ciclo (incluso a nivel comercial) en muchos sentidos y sería insensato apostar todo en contra del tetracampeón del mundo.

Argentina: con ustedes, señoras y señores, el campeón del mundo y el campeón de América. Los dirigidos por Lionel Scaloni parecen tener una merma de nivel desde que conquistaran su tercer Mundial en Lusail; no obstante, los resultados han dictado algo muy distinto a lo que se observa y diera la impresión que la albiceleste se guardará lo mejor para el Mundial, incluyendo también el nivel del que es, para muchos, el mejor jugador de todos los tiempos, Lionel Messi, quien jugará su última Copa del Mundo.

Brasil: lejos, muy lejos del 'Jogo bonito', pero muy cerca del pragmatismo europeo. El Mundial 2026 será el primero en donde el 'Scratch' sea dirigido por un extranjero, un Carlo Ancelotti que llegará como el principal estandarte de esperanza ante un conjunto que empieza a abrazar más el resultado que las formas.

España: es muy posible que, para muchos, si se tenga que quedar con solo un favorito, el conjunto de la 'Furia' sea la opción más recurrente. Es el campeón vigente de Europa, con un grupo que se ha vuelto por demás compacto, sabio con la pelota y sin ella, un conjunto todoterreno y que tiene exceso de talento, si bien el nivel alcanzado en Alemania 2024 todavía no aparece desde aquella Final en Berlín.

Francia: si debemos considerar a la selección más constante de la última década, esa es la de una orgullosa Francia que no deja de producir jugadores, a pesar de jubilar a unos tantos. Su punto débil es la fragilidad emocional en condiciones adversas en un partido, algo que contrasta con un Didier Deschamps en el banquillo que está en su plenitud a nivel de experiencia y que dirige su cuarto Mundial.

Inglaterra: la eterna promesa, pero que viaja al Mundial 2026 con la intención de, ahora sí, tener los argumentos suficientes para aspirar por fin a su segundo título. El conjunto de los 'Tres leones' goza de juventud, potencia, agilidad, versatilidad, buen control, aunque posiblemente su punto no tan fuerte sea la dirección técnica, con el alemán Thomas Tuchel.

-LAS POTENCIAS EMERGENTES

Croacia: es el único equipo en esta lista considerado 'no potencia', pero es el que más cerca está de alcanzar esa categoría. El conjunto balcánico ya demostró que no necesita de grandes nombres o generaciones para brillar en un torneo, sino que el talento está heredado casi por sangre, así que no importa que los grandes nombres que maravillaron en Qatar 2022 y en Rusia 2018 ya no estén, ¿qué le falta? Simple, un título que llegará tarde o temprano.

Portugal: es el último Mundial de Cristiano Ronaldo, pero eso no importa en el conjunto de las 'Quinas', que con el español Roberto Martínez a la cabeza, se ha ganado un estatus de autosuficiencia brutal y a conciencia, con jugadores muy talentosos que hacen pensar en que no sería descabellado conseguir una Copa del Mundo.