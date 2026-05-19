México 2026 Luis Chávez se suma a la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026 Este jugador se integrará este martes a los trabajos del equipo nacional de México en el Centro de Alto Rendimiento.

Video La sorpresa inesperada en Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026

Este martes Luis Chávez, quien aparece en la prelista de México, se integrará a los entrenamientos de la Selección Mexicana que sigue su preparación de cara al Mundial 2026.

El jugador del Dinamo Moscú de Rusia, quien estuvo lesionado por casi 10 meses sin jugar, será la novedad en los entrenamientos del Tri en el Centro de Alto Rendimiento este martes 19 de mayo, esto de acuerdo a información de Gibran Araige de TUDN.

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De igual forma, César Montes se sumará a los trabajos bajo el mando de Javier Aguirre, en su caso, su lugar está prácticamente asegurado para la Copa del Mundo.

El inesperado regreso de Luis Chávez al Tri



Luis Chávez se lesionó en la pasada Copa Oro con la ruptura de ligamento, que lo tuvo alejado de las canchas por casi un año, pero en el último mes empezó a tener minutos nuevamente.

Ante el llamado de 12 jugadores de la Liga MX, la baraja de opciones del futbol del extranjero se reducía a los 17 nombres, pero donde Chávez aparecía en el radar ante su regreso a la actividad.

La no aparición de Rodrigo Huescas, lesionado de lo mismo con el Copenhague, dio más pistas de que quizá el medio pudiera ser una novedad en la convocatoria final de Javier Aguirre.

En las últimas horas se integraron Jorg Sánchez, Mateo Chávez y Edson Álvarez a los trabajos previo a la Copa del Mundo y este martes será Luis Chávez quien haga lo mismo en busca de un lugar para el torneo.

La concentración del mediocampista, anotador de un gol en el pasado Mundial Qatar 2022 ante Arabia Saudita es una incógnita, la cual se revelará el próximo 1 de junio que se dé a conocer la lista oficial de 26 jugadores al evento.