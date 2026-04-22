    Mundial 2026

    Luis Chávez juega partido oficial con Dinamo Moscú tras 10 meses fuera

    El mediocampista mexicano tuvo este miércoles actividad en la Liga de Rusia por primera vez esta temporada.

    Por:Antonio Quiroga
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    Video ¡Volvió! Luis Chávez reaparece a meses del Mundial 2026

    La lesión de que lo dejó fuera casi 10 meses a Luis Chávez quedó atrás al jugar este miércoles 22 de abril su primer partido oficial con Dinamo Moscú.

    Fuera prácticamente toda la temporada y a 50 días de que arranque el Mundial 2026, el mediocampista mexicano tuvo sus primeros minutos en la actual temporada en la Liga de Rusia.

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    El regreso oficial de Luis Chávez a las canchas


    Dinamo Moscú enfrentó a Rubin Kazan por la Jornada 26 de la Liga Premier de Rusia e ingresó de cambio al minuto 64, por lo que estuvo en el terreno de juego 26 minutos este miércoles.

    Chávez había tenido su regreso a las canchas hace unas semanas en un partido amistoso ante FC Tver, que cortó la ausencia de más de nueve meses fuera de las canchas y donde reaccionó en redes sociales.

    "Después de casi 9 meses de mi operación volví a jugar un partido de futbol. Y aunque sé que todavía me falta para estar al 100%, es un paso importante en las metas y objetivos que me tracé al arrancar mi recuperación”.

    ¿Llega Luis Chávez al Mundial 2026?


    Javier Aguirre se mantiene al tanto de la recuperación de Luis Chávez en Rusia, aunque en las últimas conferencias de prensa argumentó que había dos jugadores prácticamente borrados por sus lesiones.

    En ese entonces no especificó ante la ola de lesionados en la Selección Mexicana, pero muchos apuntaban a Luis Chávez y Rodrigo Huescas por sus rupturas de ligamento que sufrieron ambos en meses anteriores.

    Video 'Vasco' Aguirre hace un balance de futbolistas lesionados en el Tri
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