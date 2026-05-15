Mundial 2026 Guillermo Hoyos asegura Germán Berterame se merece estar en el Mundial El técnico del Inter Miami, Guillermo Hoyos elogia al delantero mexicano de cara a la Copa del Mundo.

Por: TUDN Síguenos en Google

Video Germán Berterame “tiene todas las condiciones para jugar un Mundial”

Muy cerca del inicio del Mundial 2026, el técnico del Inter Miami, Guillermo Hoyos, aseguró que Germán Berterame reúne todas las condiciones para estar en la justa mundialista.

" Tiene todas las condiciones para jugar un Mundial, es un jugador que maneja diferentes posiciones de adelante, tiene un trabajo, pero un trabajo que te llena, decir el corazón porque tanto tanto trabaja que que realmente asombroso".

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Luego de que el delantero mexicano contribuyera con un gol en la victoria de los suyos 5-3 cobre Cincinnati, el estratega también destacó su calidad como persona.

"Una persona extraordinaria, porque lo que le toca, en este caso en el momento que le toca, no duda en donar todo su trabajo, su gana, su deseo y tiene gol también y tiene gol".

Finalmente Guillermo Hoyos consideró que Germán Berterame se ha ganado su lugar en la Selección Mexicana comandada por Javier Aguirre y desea que ese sueño del jugador se cumpla.