Guillermo Hoyos asegura Germán Berterame se merece estar en el Mundial
El técnico del Inter Miami, Guillermo Hoyos elogia al delantero mexicano de cara a la Copa del Mundo.
Muy cerca del inicio del Mundial 2026, el técnico del Inter Miami, Guillermo Hoyos, aseguró que Germán Berterame reúne todas las condiciones para estar en la justa mundialista.
" Tiene todas las condiciones para jugar un Mundial, es un jugador que maneja diferentes posiciones de adelante, tiene un trabajo, pero un trabajo que te llena, decir el corazón porque tanto tanto trabaja que que realmente asombroso".
Luego de que el delantero mexicano contribuyera con un gol en la victoria de los suyos 5-3 cobre Cincinnati, el estratega también destacó su calidad como persona.
"Una persona extraordinaria, porque lo que le toca, en este caso en el momento que le toca, no duda en donar todo su trabajo, su gana, su deseo y tiene gol también y tiene gol".
Finalmente Guillermo Hoyos consideró que Germán Berterame se ha ganado su lugar en la Selección Mexicana comandada por Javier Aguirre y desea que ese sueño del jugador se cumpla.
Creo que es un jugador que México se está llevando, que es extraordinario, obvio que realmente el seleccionador estará esperándolo y espero que tenga un gran mundial, porque realmente se lo merece. Él es un chico encima de Villa María, yo soy de Villa María, nacimos en el mismo pueblo, así que quiero fervientemente que Berterame esté la Selección y en el Mundial".