Mundial 2026 Osorio asegura que Edson y Mora pueden marcar diferencia en el Mundial El ex técnico de la Selección Mexicana habló sobre lo que pueden aportar los jugadores.

Video Juan Carlos Osorio elogia a Edson Álvarez y Gilberto Mora previo al Mundial 2026

Juan Carlos Osorio, ex técnico de la Selección Mexicana, aseguró que Edson Álvarez y Gilberto Mora podrían ser claves para Javier Aguirre en el Mundial 2026 debido a las cualidades con las que cuentan ambos jugadores.

En entrevista para Faitelson Sin Censura, el técnico colombiano destacó las características de cada jugador donde aseguró que el Mundial será un gran escenario para Mora.

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“Edson tiene tres características principales; su competitividad, combatividad y que recupera mucho balón sin tantas faltas. Es sobresaliente o mínimo competente en el futbol aéreo porque México al igual que Colombia, tiene pocos dominantes”

“También es un escenario donde Gilberto Mora, que son diferentes al resto, en los remates del partido que serán muy importantes en el Mundial para los últimos 20 o 30 minutos puede ser un jugador muy influyente”, afirmó Juan Carlos Osorio.

Cabe destacar que este 18 de mayo, Edson Álvarez se integró a la concentración de la selección mexicana de cara al Mundial 2026.

JUAN CARLOS OSORIO SORPRENDIDO CON GILBERTO MORA

Juan Carlos Osorio reveló la sorpresa que se llevó al ver como jugaba Gilberto Mora que provocó que lo llevará al primer equipo de Xolos y lo debutará en el 2024.

“Inmediatamente al quinto contacto con la pelota me di cuenta y pensé “ Este niño es diferente”.