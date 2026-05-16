México 2026 Monterrey albergaría partidos del Tri en próximo ciclo mundialista El Comisionado de la FMF, Mikel Arriola, aseguró que afición de Monterrey contará con partidos de la Selección en el próximo ciclo mundialista.



Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Monterrey albergaría partidos del Tri en próximo ciclo mundialista

Durante el Panel Mundialista llevado a cabo en la ciudad de Monterrey, el Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, aseguró que la afición regiomontana podría contar con partidos de la Selección Mexicana, en el próximo ciclo mundialista.

“Debido a la premura de los calendarios, el próximo ciclo inicia en septiembre y noviembre, por lo que Monterrey estaría en la posibilidad de contar con partidos mundialistas”, señaló Arriola.

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Monterrey recordó la respuesta de la afición de Monterrey durante los partidos de la Selección Mexicana y en los encuentros del Repechaje Mundialista dejando una grata impresión en la Federación Mexicana de Futbol.

“Tenemos retos inmediatos, como lo hemos hecho con Javier Aguirre y seguir la agenda de partidos de preparación con selecciones AAA y eso le abona a todos, siendo la afición de Monterrey AAA, junto con la ciudad, nosotros tendremos que responder de la misma manera”, agregó.