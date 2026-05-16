México 2026 Cuándo es el partido amistoso México vs. Ghana rumbo al Mundial 2026 Partido que se disputa a pocos días de que inicie la Copa del Mundo con el Tricolor como uno de los anfitriones junto a Canadá y Estados Unidos.

Video Horario y dónde ver el partido amistoso México vs. Ghana rumbo al Mundial 2026

México vs. Ghana se enfrentan a pocas semanas del inicio del Mundial 2026 con el partido inaugural entre la Selección Mexicana y Sudáfrica en el Estadio Banorte, o también conocido como Estadio Azteca y que para la justa veraniega se llamará Estadio Ciudad de México.

El partido de carácter amistoso se disputará en la cancha del Estadio Cuauhtémoc de Puebla, que también fungirá como una de las sedes de entrenamiento en la Copa del Mundo de la FIFA de este verano.

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El cuadro que dirige Javier Aguirre llega con dos empates consecutivos a cuestas tras la Fecha FIFA de marzo pasado, en la cual reinauguró el Coloso de Santa Úrsula frente a Portugal.

En lo que va del año, México no ha perdido en su preparación para el Mundial 2026, saldo de tres triunfos y dos empates; luego de cerrar 2025 sin triunfo en sus últimos seis juegos, lo que puso en predicamento sus pronósticos para el magno evento futbolístico.

¿CUÁNDO ES EL MÉXICO VS. GHANA RUMBO AL MUNDIAL 2026?

Ante Ghana, la Selección Mexicana sólo la ha enfrentado en partidos amistosos; el anterior fue en octubre de 2023 con triunfo mexicano de 2-0 tras anotaciones de Hirving Lozano y Uriel Antuna, ambos sin estar considerados esta vez; esa vez Jimmy Lozano era el técnico del Tricolor.

De sus cuatro enfrentamientos anteriores, México se ha impuesto en todos a la Selección de Ghana, una de las clasificadas para el Mundial 2026 y que quedó ubicada dentro del Grupo L a lado de Inglaterra, Croacia y Panamá.