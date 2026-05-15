México 2026 Israel Reyes sueña con jugar en Europa luego de la Copa Mundial 2026 El jugador aseguró que tener una buena actuación con México en el Mundial 2026, lo puede catapultar a cumplir la meta de jugar en una liga europea.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Israel Reyes confiesa si ya está 'amarrado' en Italia o Europa tras el Mundial

Israel Reyes, jugador de la Selección Mexicana, habló sobre el momento que vive en la concentración del Tri y la ilusión que le genera la posibilidad de dar el salto al futbol europeo, un objetivo que considera parte de sus metas luego de que pase la Copa Mundial FIFA 2026.

El defensa mexicano aseguró que estar en la selección representa una motivación extra en su carrera, ya que considera que brindar sólidas actuaciones puede abrirle las puertas a cumplir su sueño de jugar en el extranjero.

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“Es algo que quiero cumplir, es un sueño, estar acá te catapulta si haces bien las cosas a cumplir muchas metas futuras, entonces, estoy muy ilusionado por lo que vamos a hacer con México todos los muchachos, es una motivación extra para mí, es algo que me mueve día a día y por eso trabajo también”, destacó.

Reyes se ve jugando en una liga competitiva europea

El futbolista también fue cuestionado sobre la posibilidad de jugar en Europa, específicamente en Italia, aunque no cerró la puerta a otras opciones importantes pues mencionó incluso al Barcelona.

“¿Que si me veo en Italia? Pues me puedo ver en el Barcelona también y sería increíble, pero estoy abierto a lo que sea mejor para mí, a Johan le ha ido muy bien. No es como que yo quisiera decir ‘yo quiero estar aquí’ y ya se me va a poner”, comentó.

¿Cuál es el objetivo inmediato de Israel Reyes?

El defensa mexicano dejó claro que su prioridad es la Copa del Mundo, asegurando que cualquier decisión sobre su futuro se tomará pensando en su crecimiento deportivo y en lo que sea mejor para su carrera.

“Confío en que si se me cumple, sea donde sea mejor para mí. Tal vez en una liga muy competitiva, muy física, que me haga mejor. Estoy trabajando y confiando en lo que sea mejor para mi carrera”, concluyó.