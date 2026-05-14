    México 2026

    ¿Quién es el máximo goleador de la Selección de México en la historia?

    De cara al Mundial 2026 se puede establecer a un nuevo líder en esta prestigiada lista.

    Por:David Espinosa
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    Video ¿Regresa? Cinco golazos del 'Chicharito' con la Selección Mexicana

    La Selección de México participará en el Mundial 2026 como uno de los anfitriones y vale la pena conocer quién es el máximo goleador en su historia.

    Son cientos de nombres que han podido conseguir alguna anotación con la camistea de la Selección Mexicana, pero solo uno el que está por encima de todos.

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    MÁXIMO GOLEADOR DE LA SELECCIÓN DE MÉXICO


    El número 1 en la lista como máximo goleador se trata de Javier 'Chicharito' Hernández, jugador que no es convocado a la Selección Mexicana desde 2019 y sin aspiraciones de estar en el Mundial 2026.

    Chicharito logró anotaciones en Copa Oro, Copa Confederaciones, Copa del Mundo, Eliminatorias de Concacaf y varios partidos amistosos a lo largo de su estadía con el Tri desde 2009 hasta 2019.

    • Javier 'Chicharito' Hernández: 52 goles
    • Jared Borgetti: 46 goles
    • Raúl Jiménez: 44 goles (en activo)
    • Cuauhtémoc Blanco: 38 goles
    • Luis Hernández: 35 goles.

    De cara a la Copa Mundial 2026, Raúl Jiménez es el único jugador con aspiraciones de lograr acercarse, empatar o superar a 'Chicharito' Hernández, al tener al menos nueve partidos por delante para conseguirlo.

    GOLEADORES DE MÉXICO EN MUNDIALES


    Otro rubro a considerar en la historia de la Selección Mexicana son los futbolistas con más goles en la Copa del Mundo.

    • Luis Hernández: 4 goles
    • Javier 'Chicharito' Hernández: 4 goles
    • Cuauhtémoc Blanco: 3 goles
    • Rafael Márquez: 3 goles.
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