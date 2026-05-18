Mundial 2026 Juan Carlos Osorio elogia a Javier Aguirre y ve a México fuerte para el Mundial 2026 El técnico colombiano asegura en charla con TUDN que la Selección Mexicana tiene nivel para hacer un gran Mundial en 2026.



Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Juan Carlos Osorio predice actuación de México en el Mundial 2026

Juan Carlos Osorio llenó de elogios al cuerpo técnico de la Selección Mexicana encabezado por Javier Aguirre y aseguró que el Tri tiene argumentos suficientes para realizar una destacada actuación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Osorio destacó la calidad de los futbolistas mexicanos en posiciones clave y aseguró que el combinado nacional cuenta con variantes importantes para competir al máximo nivel durante el torneo.

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¿Qué dijo Juan Carlos Osorio sobre la Selección Mexicana?

El técnico colombiano sabe a la perfección de lo que habla, pues dirigió al equipo mexicano en las eliminatorias y el mismo Mundial de Rusia 2018.

“A mí me parece que en las posiciones tal vez más difíciles de encontrar jugadores, México tiene buenas alternativas, entonces creo que va a tener un muy buen Mundial”, destacó.

“Aparte de eso, un excelente cuerpo técnico y yo creo que con una jerarquía y un conocimiento que le brinda toda la posibilidad a la selección nacional de hacer un gran torneo”, comentó el estratega quien se une a la alineación de TUDN para el Mundial.

Osorio habló sobre sus favoritos para ganar el Copa Mundial 2026

Osorio también habló sobre las selecciones que considera favoritas para conquistar la Copa del Mundo y señaló que el nuevo formato del torneo podría abrir la puerta a más candidatos de los habituales.

“Hay muchísimas posibilidades como las que históricamente han tenido Brasil, Argentina y Uruguay. Me parece que hoy en día, por ahí 10 selecciones, cinco de Europa y cinco del resto del mundo, tres de Sudamérica. Creo que va a ser un Mundial sui generis por la cantidad de selecciones que van a participar y porque tal vez ese modelo de campeonato, le brinde posibilidades a selecciones que han hecho grandes mundiales pero que no han avanzado a las finales”, explicó.