México 2026 Memote Martínez resalta ambiente y unión en Selección Mexicana previo al Mundial 2026 El delantero afirmó que vio el partido de Pumas vs. América de Liguilla y dio sus impresiones.

Video "No es ganarle el puesto a nadie", Memote responde sobre su convocatoria

Memote Martínez habló acerca de su convocatoria a la Selección Mexicana para el Mundial 2026 al ser cuestionado sobre el ambiente y la competencia a la interna.

"No es ganarle el puesto a nadie, más bien es complementarnos todos para el beneficio de México. Yo, como le dije, estamos tan metidos en esto que realmente en el grupo se nota que no importa quién quién vaya a jugar, no importa quién pueda anotar los goles, el chiste es de llevar a México a lo más alto, ese es nuestro punto principal".

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Guillermo, quien aseguró lloró al saber su convocatoria al Tri, enfatizó que ve un gran ambiente y sobre todo el hecho de los entrenamientos de gran exigencia con Javier Aguirre, al que le resaltó su labor al frente del Tri.

"Se formó una gran familia, porque el ambiente es muy bueno adentro y sobre todo un ambiente donde queremos trascender y eso se va a ver reflejado partido a partido, porque para nosotros lo más importante es eso, hacer el mejor Mundial de la historia de México y creo que para eso nos tenemos que preparar de la mejor manera, porque los entrenamientos son de suma exigencia.

"Javier, de verdad es que, trabaja muy bien en todas las fases, todas las fases del partido, no dejan nada como al azar, tratan de llevarlo todo meticulosamente, tanto la parte física, técnica y táctica y demandan demasiada perfección y bueno, eso está súper bien porque no estamos en cualquier lado parados".

Memote no se perdió el Pumas vs. América



El delantero de la UNAM aseguró haber disfrutado de la Vuelta ante las Águilas, a pesar del sufrimiento que fue el encuentro y espera que sigan con su buen torneo.

"La verdad es que lo estuve viendo y creo, como se lo dije a los muchachos, creo que están están preparados para grandes cosas. Fue algo muy intenso, creo que ante los ojos de de los espectadores fue un un partido sumamente atractivo, pero uno que a veces está allá abajo, creo que fue un partido muy sufrido.

"Creo yo que gracias a que se hizo un buen torneo es que se que también se permite pasar a la siguiente ronda y bueno, desearles mucho éxito y sé que están muy preparados y y que van a hacer también un gran torneo".