    Mundial 2026

    Jorge Sánchez, Mateo Chávez y Edson Álvarez se incorporan a la Selección Mexicana

    Los tres jugadores terminaron sus compromisos en sus equipos y ligas europeas, y se suman a los trabajos rumbo al Mundial 2026

    Por:Omar Carrillo
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    Video Los nuevos jugadores que se suman al Tri de cara al Mundial

    Edson Álvarez, jugador del Fenerbahce, Mateo Chávez, del AZ Alkmaar, y Jorge Sánchez, del PAOK, se incorporarán este lunes a la concentración de la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

    Así lo dio a conocer la dirección de selecciones nacionales varoniles a través de un comunicado de prensa.

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    Los futbolistas terminaron el fin de semana la actividad en sus respectivas ligas y equipos, y se integran al equipo en el Centro de Alto Rendimiento.

    "Los tres jugadores se suman a los trabajos previos para los últimos tres partidos de preparación y la Copa Mundial de la FIFA 2026”, explica el documento.

    Finalmente, el texto añade que la incorporación del resto de futbolistas convocados "será informada en su momento".

    Guillermo Ochoa, que milita en el AEL Limassol, fue el primer futbolista de una liga europea en añadirse a los trabajos del equipo que dirige Javier Aguirre. Lo hizo la semana pasada.

    Los tres encuentros de la Selección Mexicana a los que se refiere el comunicado de prensa serán ante Ghana, el 22 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc. Luego ante Australia, el 30 de mayo en el Rose Bowl y finalmente contra Serbia, el 4 de junio en el Nemesio Diez.

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