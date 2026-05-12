Mundial 2026 Javier Aguirre y la Selección Mexicana dan la prelista para el Mundial 2026 Se conocieron los nombres de los 55 jugadores rumbo a la competencia de la FIFA.

Video La Selección Mexicana da a conocer su prelista de futbolistas rumbo al Mundial 2026

Javier Aguirre y la Selección Mexicana dieron a conocer este martes, se esperaba el lunes, la prelista de 55 jugadores de cara al Mundial 2026.

Se incluyen, por supuesto, los 12 nombres de los jugadores de la Liga MX que no participaron en la Liguilla.

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Al igual que los habituales que vienen desde Europa y los llamados 'sparrings', pero se incluye alguna sorpresa como la del arquero Alex Padilla, del Athletic, o Antonio Rodríguez, de Tijuana, o Jorge Ruvalcaba, que cumple una buena campaña con el NY Red Bull de la MLS, o Isaías Violante, del América.

Además de César 'Chino' Huerta, del Anderlecht, que recién regresa de una grave lesión y el de Marcel Ruiz, de Toluca.

También aparecen los nombre de Diego Lainez, de Tigres, y Carlos Rodríguez, de Cruz Azul, quienes se anunció desde antes que no acudirían a la Copa del Mundo.

Hay que recordar que con la prelista se cumple con un requisito de la FIFA para la competencia y las listas definitivas de los 26 futbolistas por selección que acudirán a la justa a celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá se deben entregar al organismo a más tardar el 1 de junio.

El Mundial 2026 se jugará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio próximos. Será el primero que se juegue en tres naciones diferentes y un total de 49 selecciones.

Nombre, equipo y posición de los 55 jugadores de la prelista de México para el Mundial 2026:



No. NOMBRE EQUIPO POSICIÓN

1. Alex Padilla Athletic Club Portero

2. Alexei Domínguez Pachuca Medio

3. Alexis Gutiérrez América Medio

4. Alexis Vega Toluca Delantero

5. Álvaro Fidalgo Real Betis Medio

6. Antonio Rodríguez Tijuana Portero

7. Armando González Guadalajara Delantero

8. Brian Gutiérrez Guadalajara Medio

9. Bryan González Guadalajara Defensa

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10. Carlos Acevedo Santos Portero

11. Carlos Moreno Pachuca Portero

12. Carlos Rodríguez Cruz Azul Medio

13. César Huerta Anderlecht Delantero

14. César Montes FC Lokomotiv Defensa

15. Denzell García FC Juárez Medio

16. Diego Lainez Tigres Medio

17. Edson Álvarez Fenerbahce Defensa

18. Eduardo Águila San Luis Defensa

19. Efraín Álvarez Guadalajara Medio

20. Elías Montiel Pachuca Medio

21. Erick Sánchez América Medio

22. Erik Lira Cruz Azul Medio

23. Everardo López Toluca Defensa

24. Germán Berterame Inter Miami Delantero

25. Gilberto Mora Tijuana Medio

26. Guillermo Martínez Pumas UNAM Delantero

27. Guillermo Ochoa AEL Limassol Portero

28. Isaías Violante América Medio

29. Israel Reyes América Defensa

30. Jeremy Márquez Cruz Azul Medio

31. Jesús Angulo Tigres Defensa

32. Jesús Gallardo Toluca Defensa

33. Jesús Gómez Tijuana Defensa

34. Johan Vásquez Genoa Defensa

35. Jordan Carrillo Pumas UNAM Medio

36. Jorge Ruvalcaba NY Red Bulls Medio

37. Jorge Sánchez PAOK Defensa

38. Julián Araujo Celtic Defensa

39. Julián Quiñones Al-Qadisiyah Delantero

40. Kevin Castañeda Tijuana Medio

41. Luis Chávez Dinamo Moscú Medio

42. Luis Rey Puebla Defensa

43. Luis Romo Guadalajara Medio

44. Marcel Ruiz Toluca Medio

45. Mateo Chávez AZ Alkmaar Defensa

46. Obed Vargas Atlético Madrid Medio

47. Orbelín Pineda AEK Atenas Medio

48. Ramón Juárez América Defensa

49. Raúl Jiménez Fulham Delantero

50. Raúl Rangel Guadalajara Portero

51. Ricardo Angulo Toluca Medio

52. Richard Ledezma Guadalajara Defensa

53. Roberto Alvarado Guadalajara Delantero

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54. Santiago Giménez AC Milan Delantero

55. Victor Guzmán Monterrey Defensa