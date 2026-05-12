    Mundial 2026

    Javier Aguirre y la Selección Mexicana dan la prelista para el Mundial 2026

    Se conocieron los nombres de los 55 jugadores rumbo a la competencia de la FIFA.

    Por:Omar Carrillo
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    Video La Selección Mexicana da a conocer su prelista de futbolistas rumbo al Mundial 2026

    Javier Aguirre y la Selección Mexicana dieron a conocer este martes, se esperaba el lunes, la prelista de 55 jugadores de cara al Mundial 2026.

    Se incluyen, por supuesto, los 12 nombres de los jugadores de la Liga MX que no participaron en la Liguilla.

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    Al igual que los habituales que vienen desde Europa y los llamados 'sparrings', pero se incluye alguna sorpresa como la del arquero Alex Padilla, del Athletic, o Antonio Rodríguez, de Tijuana, o Jorge Ruvalcaba, que cumple una buena campaña con el NY Red Bull de la MLS, o Isaías Violante, del América.

    Además de César 'Chino' Huerta, del Anderlecht, que recién regresa de una grave lesión y el de Marcel Ruiz, de Toluca.

    También aparecen los nombre de Diego Lainez, de Tigres, y Carlos Rodríguez, de Cruz Azul, quienes se anunció desde antes que no acudirían a la Copa del Mundo.

    Hay que recordar que con la prelista se cumple con un requisito de la FIFA para la competencia y las listas definitivas de los 26 futbolistas por selección que acudirán a la justa a celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá se deben entregar al organismo a más tardar el 1 de junio.

    El Mundial 2026 se jugará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio próximos. Será el primero que se juegue en tres naciones diferentes y un total de 49 selecciones.

    Nombre, equipo y posición de los 55 jugadores de la prelista de México para el Mundial 2026:


    No. NOMBRE EQUIPO POSICIÓN

    1. Alex Padilla Athletic Club Portero

    2. Alexei Domínguez Pachuca Medio

    3. Alexis Gutiérrez América Medio

    4. Alexis Vega Toluca Delantero

    5. Álvaro Fidalgo Real Betis Medio

    6. Antonio Rodríguez Tijuana Portero

    7. Armando González Guadalajara Delantero

    8. Brian Gutiérrez Guadalajara Medio

    9. Bryan González Guadalajara Defensa

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    10. Carlos Acevedo Santos Portero

    11. Carlos Moreno Pachuca Portero

    12. Carlos Rodríguez Cruz Azul Medio

    13. César Huerta Anderlecht Delantero

    14. César Montes FC Lokomotiv Defensa

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    15. Denzell García FC Juárez Medio

    16. Diego Lainez Tigres Medio

    17. Edson Álvarez Fenerbahce Defensa

    18. Eduardo Águila San Luis Defensa

    19. Efraín Álvarez Guadalajara Medio

    20. Elías Montiel Pachuca Medio

    21. Erick Sánchez América Medio

    22. Erik Lira Cruz Azul Medio

    23. Everardo López Toluca Defensa

    24. Germán Berterame Inter Miami Delantero

    25. Gilberto Mora Tijuana Medio

    26. Guillermo Martínez Pumas UNAM Delantero

    27. Guillermo Ochoa AEL Limassol Portero

    28. Isaías Violante América Medio

    29. Israel Reyes América Defensa

    30. Jeremy Márquez Cruz Azul Medio

    31. Jesús Angulo Tigres Defensa

    32. Jesús Gallardo Toluca Defensa

    33. Jesús Gómez Tijuana Defensa

    34. Johan Vásquez Genoa Defensa

    35. Jordan Carrillo Pumas UNAM Medio

    36. Jorge Ruvalcaba NY Red Bulls Medio

    37. Jorge Sánchez PAOK Defensa

    38. Julián Araujo Celtic Defensa

    39. Julián Quiñones Al-Qadisiyah Delantero

    40. Kevin Castañeda Tijuana Medio

    41. Luis Chávez Dinamo Moscú Medio

    42. Luis Rey Puebla Defensa

    43. Luis Romo Guadalajara Medio

    44. Marcel Ruiz Toluca Medio

    45. Mateo Chávez AZ Alkmaar Defensa

    46. Obed Vargas Atlético Madrid Medio

    47. Orbelín Pineda AEK Atenas Medio

    48. Ramón Juárez América Defensa

    49. Raúl Jiménez Fulham Delantero

    50. Raúl Rangel Guadalajara Portero

    51. Ricardo Angulo Toluca Medio

    52. Richard Ledezma Guadalajara Defensa

    53. Roberto Alvarado Guadalajara Delantero

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    54. Santiago Giménez AC Milan Delantero

    55. Victor Guzmán Monterrey Defensa

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