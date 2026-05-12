Javier Aguirre y la Selección Mexicana dan la prelista para el Mundial 2026
Se conocieron los nombres de los 55 jugadores rumbo a la competencia de la FIFA.
Javier Aguirre y la Selección Mexicana dieron a conocer este martes, se esperaba el lunes, la prelista de 55 jugadores de cara al Mundial 2026.
Se incluyen, por supuesto, los 12 nombres de los jugadores de la Liga MX que no participaron en la Liguilla.
Al igual que los habituales que vienen desde Europa y los llamados 'sparrings', pero se incluye alguna sorpresa como la del arquero Alex Padilla, del Athletic, o Antonio Rodríguez, de Tijuana, o Jorge Ruvalcaba, que cumple una buena campaña con el NY Red Bull de la MLS, o Isaías Violante, del América.
Además de César 'Chino' Huerta, del Anderlecht, que recién regresa de una grave lesión y el de Marcel Ruiz, de Toluca.
También aparecen los nombre de Diego Lainez, de Tigres, y Carlos Rodríguez, de Cruz Azul, quienes se anunció desde antes que no acudirían a la Copa del Mundo.
Hay que recordar que con la prelista se cumple con un requisito de la FIFA para la competencia y las listas definitivas de los 26 futbolistas por selección que acudirán a la justa a celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá se deben entregar al organismo a más tardar el 1 de junio.
El Mundial 2026 se jugará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio próximos. Será el primero que se juegue en tres naciones diferentes y un total de 49 selecciones.
Nombre, equipo y posición de los 55 jugadores de la prelista de México para el Mundial 2026:
No. NOMBRE EQUIPO POSICIÓN
1. Alex Padilla Athletic Club Portero
2. Alexei Domínguez Pachuca Medio
3. Alexis Gutiérrez América Medio
4. Alexis Vega Toluca Delantero
5. Álvaro Fidalgo Real Betis Medio
6. Antonio Rodríguez Tijuana Portero
7. Armando González Guadalajara Delantero
8. Brian Gutiérrez Guadalajara Medio
9. Bryan González Guadalajara Defensa
10. Carlos Acevedo Santos Portero
11. Carlos Moreno Pachuca Portero
12. Carlos Rodríguez Cruz Azul Medio
13. César Huerta Anderlecht Delantero
14. César Montes FC Lokomotiv Defensa
15. Denzell García FC Juárez Medio
16. Diego Lainez Tigres Medio
17. Edson Álvarez Fenerbahce Defensa
18. Eduardo Águila San Luis Defensa
19. Efraín Álvarez Guadalajara Medio
20. Elías Montiel Pachuca Medio
21. Erick Sánchez América Medio
22. Erik Lira Cruz Azul Medio
23. Everardo López Toluca Defensa
24. Germán Berterame Inter Miami Delantero
25. Gilberto Mora Tijuana Medio
26. Guillermo Martínez Pumas UNAM Delantero
27. Guillermo Ochoa AEL Limassol Portero
28. Isaías Violante América Medio
29. Israel Reyes América Defensa
30. Jeremy Márquez Cruz Azul Medio
31. Jesús Angulo Tigres Defensa
32. Jesús Gallardo Toluca Defensa
33. Jesús Gómez Tijuana Defensa
34. Johan Vásquez Genoa Defensa
35. Jordan Carrillo Pumas UNAM Medio
36. Jorge Ruvalcaba NY Red Bulls Medio
37. Jorge Sánchez PAOK Defensa
38. Julián Araujo Celtic Defensa
39. Julián Quiñones Al-Qadisiyah Delantero
40. Kevin Castañeda Tijuana Medio
41. Luis Chávez Dinamo Moscú Medio
42. Luis Rey Puebla Defensa
43. Luis Romo Guadalajara Medio
44. Marcel Ruiz Toluca Medio
45. Mateo Chávez AZ Alkmaar Defensa
46. Obed Vargas Atlético Madrid Medio
47. Orbelín Pineda AEK Atenas Medio
48. Ramón Juárez América Defensa
49. Raúl Jiménez Fulham Delantero
50. Raúl Rangel Guadalajara Portero
51. Ricardo Angulo Toluca Medio
52. Richard Ledezma Guadalajara Defensa
53. Roberto Alvarado Guadalajara Delantero
54. Santiago Giménez AC Milan Delantero
55. Victor Guzmán Monterrey Defensa