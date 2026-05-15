México 2026 Mundial 2026: Israel Reyes responde si hay vestidor roto en la Selección Mexicana El zaguero de la Selección Mexicana cuenta parte de lo que ha sido la gestión de Javier Aguirre en esta larga concentración en el CAR.

Video ¿Vestidor roto? Israel Reyes habla de la larga concentración de México para el Mundial 2026

Israel Reyes habló en conferencia de prensa este viernes dentro de la concentración de la Selección Mexicana en el Centro de Alto Rendimiento como parte de su preparación hacia el Mundial 2026, una de las largas para apuntalar al equipo para este verano.

México jugará el partido inaugural frente a la Selección de Sudáfrica en el Estadio Banorte, también conocido como Estadio Azteca y que durante la Copa del Mundo de la FIFA se llamará Estadio Ciudad de México.

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Las críticas por tratarse de una concentración demasiado larga comenzaron cuando se supo que los seleccionados nacionales que juegan en la Liga MX no estarían en la Liguilla del Clausura 2026; una controversia por aparentemente ceder a dos elementos del Toluca para un partido de la Concacaf Champions Cup también prendió la polémica.

“ Hay que estar aquí adentro para hablar de ese tipo de cosas porque se puede decir que es mucho tiempo, que los jugadores están encerrados, pero nos está ayudando bastante a conocernos más, a conocer al compañero de a lado porque casi no ves a tu compañero de Europa, a tu compañero de otro club en tres, cuatro ocasiones solamente.

“Quieras o no es una ventaja para nosotros, prepararnos mucho tiempo antes. Preparar muchas situaciones distintas, diversas, prepararnos para estar mejor en ciertas instancias, conocer al compañero dentro del campo, son sacrificios que debes estar cumpliendo pero que lo vemos a futuro que va a valer la pena y llevar a cosas mucho mejores más adelante”, indicó Israel Reyes.

¿VESTIDOR ROTO EN LA SELECCIÓN MEXICANA RUMBO AL MUNDIAL 2026?

También, algunos medios han sembrado el rumor de un vestidor complejo, complicado de manejar con Javier Aguirre al frente y quien vive su tercera etapa con la Selección Mexicana de cara a su tercer Mundial como entrenador.

Israel Reyes habló de esa percepción que se tiene desde dentro e indicó cómo se sienten como jugadores con el Vasco y su cuerpo técnico al frente para preparar el Mundial 2026 en el que jugarán entre la Ciudad de México y Guadalajara en la Fase de Grupos.

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“Lo hemos hablado entre nosotros, en charlas con videos, o en el comedor, es un grupo muy sano, ha venido a hacer un cuerpo más unido, más sano, a implantar esa convivencia en el vestidor, eso nos ha ayudado a entendernos mejor dentro del campo, que no estás defendiendo a un compañero de equipo sino a un amigo y eso lo ha hecho muy bien su cuerpo técnico, implementado muchas cosas donde nos sentimos como una familia, como una hermandad entre todos nosotros.