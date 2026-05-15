México 2026 ‘Vasco’ asegura no estar casado con nadie en su lista definitiva para el Mundial El técnico de la Selección Mexicana no descarta a nadie en su listado definitivo, inclusive a los que siguen en competencia.



Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana. Imagen Mexsport

El técnico Javier Aguirre se dio cita en un panel mundialista en la ciudad de Monterrey donde aclaró las condiciones de la prelista de 55 jugadores, que presentó el martes pasado y explicó que esa situación la pidió FIFA e incluye a futbolistas que aún están en competencia en el futbol mexicano.

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“Yo no estoy casado con nadie y eso provoca que todos estén en la búsqueda de salir en la lista definitiva. Hablé con Germán Berterame y le dije que estuviera al pendiente, hemos hecho un trabajo muy detallado para conformar este listado. Hemos aprendido de errores y en esta ocasión vamos a acertar”, señaló Aguirre.

El ´Vasco’ dejó en claro que es muy difícil que estén los que quisieran que estén. “Sobra uno, falta otro y es una constante, es parte de una polémica que se genera y da gustos.

La fecha de la lista definitiva

El estratega reiteró que no hay forma de mover esa lista de 55 jugadores, ni una lesión que pudiera presentarse podría generar algún cambio. La lista definitiva de 26 futbolistas se debe entregar el próximo 1 de junio, tal y como lo establece la FIFA en su reglamento.