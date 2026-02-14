Mundial 2026: Sebastián Abreu revelan plan en torno a la lesión de Gilberto Mora
El director técnico de Xolos habló sobre el proceso de evolución en la recuperación por lesión de su delantero estelar.
Sebastián Abreu, director técnico de Xolos de Tijuana, habló acerca de la recuperación por lesión de Gilberto Mora, quien es tratado de una pubalgia y lo que han dicho los doctores sobre su posible regreso a los entrenamientos y las canchas.
La presencia del juvenil mexicano no sólo compete al conjunto fronterizo, sino también a la Selección Mexicana, pues se trata de una delas joyas del futbol mexicano y que ha sido considerado por el seleccionar Javier Aguirre de cara al Mundial 2026.
“ De Gil Mora ya mandaron los médicos el informe. Sigue en su proceso de recuperación, vamos a ir día a día en base de su evolución hasta que entendamos en la parte médica que se pueda sumar a los entrenamientos, pero no hay fechas.
“Lo más importante es que Gil llegue a la Copa del Mundo”, indicó y destacó ‘Loco’ Abreu en conferencia de prensa posterior al partido Toluca vs. Tijuana de la Jornada 6 de la Liga MX Clausura 2026.
Asimismo, se sabe que de estar a tiempo para la Copa del Mundo de la FIFA a disputarse en México, Estados Unidos y Canadá; el futuro de Gilberto Mora parece definido y todo indica será fuera del territorio mexicano, específicamente en Europa.
Gilberto Mora, de 17 años de edad, apenas suma dos partidos disputados en la Liga MX Clausura 2026 tras disputar la Jornada 1 en l que empataron frente al América y contra Atlético de San Luis en la Fecha 3, que también acabó con empate.