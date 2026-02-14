México 2026 Mundial 2026: Sebastián Abreu revelan plan en torno a la lesión de Gilberto Mora El director técnico de Xolos habló sobre el proceso de evolución en la recuperación por lesión de su delantero estelar.



Video Última hora: esto es lo que se sabe de la lesión y del futuro de Gil Mora

Sebastián Abreu, director técnico de Xolos de Tijuana, habló acerca de la recuperación por lesión de Gilberto Mora, quien es tratado de una pubalgia y lo que han dicho los doctores sobre su posible regreso a los entrenamientos y las canchas.

La presencia del juvenil mexicano no sólo compete al conjunto fronterizo, sino también a la Selección Mexicana, pues se trata de una delas joyas del futbol mexicano y que ha sido considerado por el seleccionar Javier Aguirre de cara al Mundial 2026.

“ De Gil Mora ya mandaron los médicos el informe. Sigue en su proceso de recuperación, vamos a ir día a día en base de su evolución hasta que entendamos en la parte médica que se pueda sumar a los entrenamientos, pero no hay fechas.

“Lo más importante es que Gil llegue a la Copa del Mundo”, indicó y destacó ‘Loco’ Abreu en conferencia de prensa posterior al partido Toluca vs. Tijuana de la Jornada 6 de la Liga MX Clausura 2026.

Asimismo, se sabe que de estar a tiempo para la Copa del Mundo de la FIFA a disputarse en México, Estados Unidos y Canadá; el futuro de Gilberto Mora parece definido y todo indica será fuera del territorio mexicano, específicamente en Europa.