    México 2026

    Mundial 2026: Sebastián Abreu revelan plan en torno a la lesión de Gilberto Mora

    El director técnico de Xolos habló sobre el proceso de evolución en la recuperación por lesión de su delantero estelar.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    add
    Síguenos en Google
    Video Última hora: esto es lo que se sabe de la lesión y del futuro de Gil Mora

    Sebastián Abreu, director técnico de Xolos de Tijuana, habló acerca de la recuperación por lesión de Gilberto Mora, quien es tratado de una pubalgia y lo que han dicho los doctores sobre su posible regreso a los entrenamientos y las canchas.

    PUBLICIDAD

    Más sobre México 2026

    Fidalgo responde a Héctor Herrera sobre no quererlo en Selección Mexicana
    1 mins

    Fidalgo responde a Héctor Herrera sobre no quererlo en Selección Mexicana

    Seleccion Mexico
    Julián Araujo revela su decisión de jugar por México y no por Estados Unidos
    2 mins

    Julián Araujo revela su decisión de jugar por México y no por Estados Unidos

    Seleccion Mexico
    Henry Martín tiene "ganas" y "hambre" de Mundial, y esto hará para jugarlo
    2 mins

    Henry Martín tiene "ganas" y "hambre" de Mundial, y esto hará para jugarlo

    Seleccion Mexico
    Héctor Herrera cierra a Álvaro Fidalgo las puertas de Selección Mexicana
    1 mins

    Héctor Herrera cierra a Álvaro Fidalgo las puertas de Selección Mexicana

    Seleccion Mexico
    Chepo de la Torre quiere ver a Fidalgo jugando con la Selección Mexicana
    1 mins

    Chepo de la Torre quiere ver a Fidalgo jugando con la Selección Mexicana

    Seleccion Mexico
    Selección Mexicana tiene a Serbia, Ghana y Australia como rivales previo al Mundial 2026
    1 mins

    Selección Mexicana tiene a Serbia, Ghana y Australia como rivales previo al Mundial 2026

    Seleccion Mexico
    Concacaf revela formato de Eliminatorias al Mundial 2030 de la FIFA
    2 mins

    Concacaf revela formato de Eliminatorias al Mundial 2030 de la FIFA

    Seleccion Mexico
    Álvaro Fidalgo recibe respuesta de la FIFA sobre su elegibilidad con la Selección Mexicana
    1 mins

    Álvaro Fidalgo recibe respuesta de la FIFA sobre su elegibilidad con la Selección Mexicana

    Seleccion Mexico
    ¿Cuánto cuestan los boletos del partido amistoso México vs. Islandia?
    1 mins

    ¿Cuánto cuestan los boletos del partido amistoso México vs. Islandia?

    Seleccion Mexico
    ¿Sí o no? Esto dijo Ramón Morales sobre llamar a Fidalgo a la Selección Mexicana
    1 mins

    ¿Sí o no? Esto dijo Ramón Morales sobre llamar a Fidalgo a la Selección Mexicana

    Seleccion Mexico

    La presencia del juvenil mexicano no sólo compete al conjunto fronterizo, sino también a la Selección Mexicana, pues se trata de una delas joyas del futbol mexicano y que ha sido considerado por el seleccionar Javier Aguirre de cara al Mundial 2026.

    De Gil Mora ya mandaron los médicos el informe. Sigue en su proceso de recuperación, vamos a ir día a día en base de su evolución hasta que entendamos en la parte médica que se pueda sumar a los entrenamientos, pero no hay fechas.

    “Lo más importante es que Gil llegue a la Copa del Mundo”, indicó y destacó ‘Loco’ Abreu en conferencia de prensa posterior al partido Toluca vs. Tijuana de la Jornada 6 de la Liga MX Clausura 2026.

    Asimismo, se sabe que de estar a tiempo para la Copa del Mundo de la FIFA a disputarse en México, Estados Unidos y Canadá; el futuro de Gilberto Mora parece definido y todo indica será fuera del territorio mexicano, específicamente en Europa.

    Gilberto Mora, de 17 años de edad, apenas suma dos partidos disputados en la Liga MX Clausura 2026 tras disputar la Jornada 1 en l que empataron frente al América y contra Atlético de San Luis en la Fecha 3, que también acabó con empate.

    Relacionados:
    México 2026Mundial 2026Gilberto MoraLiga MXClub Tijuana

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX