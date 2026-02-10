    México 2026

    Héctor Herrera cierra a Álvaro Fidalgo las puertas de Selección Mexicana

    El actual jugador del Houston Dynamo de la MLS habló sobre la posible convocatoria del naturalizado.

    Por:Antonio Quiroga
    Video La controversial declaración de Héctor Herrera sobre Fidalgo en Selección Mexicana

    Héctor Herrera, quien regresó a la MLS con Houston Dynamo, habló para TUDN sobre el posible llamado de Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana.

    En entrevista con Mafer Alonso, el apodado HH, aseguró que ese lugar puede ser bien ocupado por un mexicano, sin necesidad de convocar a extranjeros.

    " Yo si fuera mandamás de la Selección no llevaría extranjeros, por algo cada uno nace en su país y tiene que jugar para su país. Considero que, podrá tener mucho cariño y agradecimiento para el país y lo que se convirtió en América, por que para mí fue un gran jugador e hizo bien las cosas.

    "Mira que tengo amistad con él y lo quiero mucho, lo admiro mucho como jugador, pero preferiría darle oportunidad a algún mexicano de poder mostrarse en un Mundial y tener un oportunidad como la tiene Obed".

    HÉCTOR HERRERA JUGÓ CON NATURALIZADOS EN SELECCIÓN MEXICANA


    En el pasado Mundial Qatar 2022, Héctor Herrera compartió convocatoria en la lista final para el torneo con Rogelio Funes Mori y de igual forma estuvo en algunas listas junto a Santiago Giménez, dos jugadores naturalizados.

    La polémica sobre un no llamado a Álvaro Fidalgo fue bien tomada por 'Chepo' de la Torre, quien aseguró que él sí lo llevaría al Tri.

    Video Chepo de la Torre condiciona llamado de Álvaro Fidalgo, esta es la razón
