    ¿Sí o no? Esto dijo Ramón Morales sobre llamar a Fidalgo a la Selección Mexicana

    El exjugador habló sobre el posible llamado del mediocampista mientras se mantiene la incógnita sobre si puede jugar con el Tri.

    Por:
    Raúl Martínez
    Se mantiene la incógnita sobre si Álvaro Fidalgo pueda vestir en el Mundial 2026 la playera de la Selección Mexicana tras su salida del América, pero Ramón Morales señaló que el mediocampista sería clave para el Tri.

    En entrevista para Tricolor al Día, el excapitán la selección, indicó que tendrían que darle oportunidad a Fidalgo como lo han hecho con otros jugadores naturalizados y apuntó lo que aportaría Fidalgo al equipo de Javier ‘Vasco’ Aguirre.

    “Es un buen jugador, en lo personal desde llegó me gustó. T iene buena técnica, buena visión del campo y puede ser un elemento muy importante en cuestión de la salida de atrás y de la conexión con de los de adelante

    Me gustaría que lo llamarán, que lo vieran… al final han estado otros naturalizados y algunos han funcionado y otros no… Lo que hizo Fidalgo en México lo hizo muy bien”, mencionó Ramón Morales.

    Hasta el momento la Federación Mexicana de Futbol se mantiene trabajando para que la FIFA revise el caso de Álvaro Fidalgo debido a las fechas en las que se registró su llegada al futbol mexicano y en la que se dio su salida.

