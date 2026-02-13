Toluca Toluca vs. Tijuana EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX Diablos Rojos y Xolos se enfrentan en encuentro de la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Video Temporada regular: Monterrey vs Tijuana

Toluca y Tijuana se miden en duelo de la jornada 6 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, mismo que se disputará en el Estadio Nemesio Diez y donde los Xolos buscarán rebasar en la tabla a los bicampeones.

PUBLICIDAD

Los Diablos Rojos vienen de empatar con Cruz Azul y colocados en el puesto seis de la tabla con nueve puntos, producto de dos victorias y tres empates.