    Toluca

    Toluca vs. Tijuana EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX

    Diablos Rojos y Xolos se enfrentan en encuentro de la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

    Por:Erick Morales Baca
    add
    Video Temporada regular: Monterrey vs Tijuana

    Toluca y Tijuana se miden en duelo de la jornada 6 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, mismo que se disputará en el Estadio Nemesio Diez y donde los Xolos buscarán rebasar en la tabla a los bicampeones.

    Los Diablos Rojos vienen de empatar con Cruz Azul y colocados en el puesto seis de la tabla con nueve puntos, producto de dos victorias y tres empates.

    Por su parte, el cuadro fronterizo se ubica en el lugar 10, con siete puntos con un triunfo y cuatro igualadas.

