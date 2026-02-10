    México 2026

    Chepo de la Torre quiere ver a Fidalgo jugando con la Selección Mexicana

    El exjugador del América ha dejado buenas sensaciones en España desde su debut.

    Por:Juan Regis
    add
    Síguenos en Google
    Video Mundial 2026: Estos serán los tres rivales de México antes de la inauguración


    José Manuel de la Torre, exjugador de la Selección Mexicana y exentrenador de la misma, dio su opinión sobre la posible primera convocatoria de Álvaro Fidalgo con México para el partido amistoso ante Portugal y de cara a la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

    PUBLICIDAD

    Más sobre México 2026

    Selección Mexicana tiene a Serbia, Ghana y Australia como rivales previo al Mundial 2026
    1 mins

    Selección Mexicana tiene a Serbia, Ghana y Australia como rivales previo al Mundial 2026

    Seleccion Mexico
    Concacaf revela formato de Eliminatorias al Mundial 2030 de la FIFA
    2 mins

    Concacaf revela formato de Eliminatorias al Mundial 2030 de la FIFA

    Seleccion Mexico
    Álvaro Fidalgo recibe respuesta de la FIFA sobre su elegibilidad con la Selección Mexicana
    1 mins

    Álvaro Fidalgo recibe respuesta de la FIFA sobre su elegibilidad con la Selección Mexicana

    Seleccion Mexico
    ¿Cuánto cuestan los boletos del partido amistoso México vs. Islandia?
    1 mins

    ¿Cuánto cuestan los boletos del partido amistoso México vs. Islandia?

    Seleccion Mexico
    ¿Sí o no? Esto dijo Ramón Morales sobre llamar a Fidalgo a la Selección Mexicana
    1 mins

    ¿Sí o no? Esto dijo Ramón Morales sobre llamar a Fidalgo a la Selección Mexicana

    Seleccion Mexico
    Luis García levanta la mano para ser el tercer portero de México rumbo al Mundial 2026
    1 mins

    Luis García levanta la mano para ser el tercer portero de México rumbo al Mundial 2026

    Seleccion Mexico
    Fidalgo escoge entre la Selección Mexicana o España para jugar el Mundial 2026
    2 mins

    Fidalgo escoge entre la Selección Mexicana o España para jugar el Mundial 2026

    Seleccion Mexico
    La tarea de FMF para que Fidalgo juegue con Selección Mexicana ante la FIFA
    1 mins

    La tarea de FMF para que Fidalgo juegue con Selección Mexicana ante la FIFA

    Seleccion Mexico
    Agente de Álvaro Fidalgo da noticia que ilusiona a Selección Mexicana
    2 mins

    Agente de Álvaro Fidalgo da noticia que ilusiona a Selección Mexicana

    Seleccion Mexico
    Fidalgo se pronuncia sobre posible convocatoria con Selección Mexicana
    2 mins

    Fidalgo se pronuncia sobre posible convocatoria con Selección Mexicana

    Seleccion Mexico

    En entrevista con 'Tricolor al día', 'Chepo' de la Torre reveló una condición para abrirle la puerta a jugadores naturalizados mexicanos en la selección.

    "Es parte de la competencia, si es gente que lleva tiempo aquí (en México), que han hecho carrera aquí, tienen familia aquí, y si son mejores que los mexicanos, que realmente producen más que los mexicanos, pues bienvenidos, pero realmente tienen que ser uno que marque mayor diferencia.

    "Alguna vez lo comenté que sí me gustaría verlo (a Fidalgo), a lo mejor verlo en estos partidos de preparación, porque los vemos jugando en sus equipos y verlos con selección es otra cosa, pasa mucho, es parte de la observación del técnico y su decisión que en el momento lo pueda hacer de acuerdo a su comportamiento y participación (de los seleccionados).

    "Por eso a los jóvenes que ha llamado algunos le han respondido bien, que le compliquen la decisión a Javier, algunos están lastimados, algunos que están en recuperación y con buen nivel para poderlos llamar".

    Fidalgo completó su proceso de naturalización mexicana hace un par de semanas antes de dejar la Liga MX y debutar en la primera división del futbol español con el Real Betis, donde espera ganar protagonismo y ganarse su primera convocatoria en la Selección Mexicana de Javier Aguirre para los últimos encuentros amistosos antes de la inauguración del Mundial 2026.

    Relacionados:
    México 2026Mundial 2026Álvaro Fidalgo

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    Tráiler: Bodas S.A.
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX