México 2026 Chepo de la Torre quiere ver a Fidalgo jugando con la Selección Mexicana El exjugador del América ha dejado buenas sensaciones en España desde su debut.

Video Mundial 2026: Estos serán los tres rivales de México antes de la inauguración



José Manuel de la Torre, exjugador de la Selección Mexicana y exentrenador de la misma, dio su opinión sobre la posible primera convocatoria de Álvaro Fidalgo con México para el partido amistoso ante Portugal y de cara a la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

En entrevista con 'Tricolor al día', 'Chepo' de la Torre reveló una condición para abrirle la puerta a jugadores naturalizados mexicanos en la selección.

"Es parte de la competencia, si es gente que lleva tiempo aquí (en México), que han hecho carrera aquí, tienen familia aquí, y si son mejores que los mexicanos, que realmente producen más que los mexicanos, pues bienvenidos, pero realmente tienen que ser uno que marque mayor diferencia.

"Alguna vez lo comenté que sí me gustaría verlo (a Fidalgo), a lo mejor verlo en estos partidos de preparación, porque los vemos jugando en sus equipos y verlos con selección es otra cosa, pasa mucho, es parte de la observación del técnico y su decisión que en el momento lo pueda hacer de acuerdo a su comportamiento y participación (de los seleccionados).