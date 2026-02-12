    México 2026

    Julián Araujo revela su decisión de jugar por México y no por Estados Unidos

    El lateral mexicano habló sobre sus orígenes, pero con la novedad de que reveló por qué decidió vestir la playera del Tricolor en lugar de la estadounidense.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Video Julián Araujo revela por qué prefirió jugar por México que por Estados Unidos

    Julián Araujo tiene basta experiencia en el futbol extranjero, comenzó como figura en LA Galaxy de la MLS y ello le llevó a ser considerado por la Selección de Estado Unidos, pero cuando tuvo la oportunidad de vestir la camiseta de la Selección Mexicana no lo dudó y de inmediato hizo el cambio de federación.

    Su calidad futbolística lo llevó a jugar en el FC Barcelona a lado de grandes figuras del futbol mundial, pero a decir del propio Julián Araujo en un podcast de su actual equipo, el Celtic Glasgow de Escocia, no se compara con el sueño cumplido de estar a lado de verdaderos ídolos y todos ellos mexicanos.

    “Crecí en un hogar mexicano; mi sueño y mi meta siempre fueron jugar en el Estadio Azteca (hoy Estadio Banorte). Idolatraba a Rafa Márquez, Andrés Guardado, Chicharito Hernández, Giovani Dos Santos, Jonathan Dos Santos, Memo Ochoa y Raúl Jiménez.

    “Soñaba con jugar con ellos y ponerme la camiseta de México. Nunca tuve esa sensación con la selección estadounidense. Nunca me desperté para ver un partido de Estados Unidos. Amo y respeto a Estados Unidos, y es parte de mí, pero no hice el cambio antes porque no tenía mi pasaporte mexicano”, indicó Julián Araujo al canal oficial del Celtic FC.

    Después de su paso por Las Palmas, donde tuvo el roce y experiencia en el campo de juego dentro del futbol europeo de primer nivel, fue llevado a la Premier League de Inglaterra para militar en el Bournemouth, pero una lesión lo alejó un tiempo considerable de las canchas y ahora fue cedido al Celtic.

    Mi sueño siempre fue la Selección Mexicana. Fue una decisión que tomé con el corazón. Aunque solo hubiera jugado un partido, la sensación que tuve al ponerme la camiseta con mi apellido era algo que quería compartir con mi familia”, indicó el lateral mexicano de 24 años de edad y prospecto para vestir la camiseta del Tricolor en el Mundial 2026.

    Julián Araujo suma siete partidos disputados desde que llegó a la Liga de Escocia con el Celtic, seis en la Liga y uno en la Copa, con todo y el cambio de entrenador que se dio con la salida de Wilfried Nancy y la llegada de Martin O'Neill.

