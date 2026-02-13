    Club Tijuana

    La directiva de Tijuana busca asegurar el futuro de Gilberto Mora

    La venta de la estrella de los Xolos y la Selección Mexicana solo se llevaría a cabo bajo cláusulas específicas para asegurar su desarrollo.

    Por:Erick Morales Baca
    El tema de Gilberto Mora en torno a su lesión y su futuro se ha vuelto una incógnita en los últimos meses, ya que se trata de una pubalgia, misma que necesitaría de un tratamiento adecuado, reposo y saber de su evolución de forma constante.

    Sin embargo, a decir del reportero de TUDN, Francisco Arredondo, el jugador que no solamente es el alma de Xolos, sino de la Selección Mexicana, ya tendría su destino marcado para después del Mundial y este sería en el continente europeo.

    A decir del reportero, la directiva, más allá de lo económico, buscaría un equipo que le diera proyección y establecer, en esa operación de compra-venta, es quedarse con un porcentaje importante de la venta, para una posible venta mayor.

    Además, si va a un equipo en Europa, se trataría de que se le de continuidad al proyecto y desarrollo de Gil Mora y que no lo compre un equipo grande y termine cediéndolo a otro, lo que quedaría establecido en las negociaciones que esté interesado en llevárselo después del Mundial.

    El también jugador de la Selección Mexicana alcanzaría la mayoría de edad en octubre de este año, por lo que ya podría ser transferido en verano mediante un preacuerdo, por lo que su participación en el Mundial será determinante si aspira al futbol de Europa.

    Club TijuanaMéxico 2026

