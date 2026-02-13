Club Tijuana La directiva de Tijuana busca asegurar el futuro de Gilberto Mora La venta de la estrella de los Xolos y la Selección Mexicana solo se llevaría a cabo bajo cláusulas específicas para asegurar su desarrollo.

Video Última hora: esto es lo que se sabe de la lesión y del futuro de Gil Mora

Sin embargo, a decir del reportero de TUDN, Francisco Arredondo, el jugador que no solamente es el alma de Xolos, sino de la Selección Mexicana, ya tendría su destino marcado para después del Mundial y este sería en el continente europeo.

A decir del reportero, la directiva, más allá de lo económico, buscaría un equipo que le diera proyección y establecer, en esa operación de compra-venta, es quedarse con un porcentaje importante de la venta, para una posible venta mayor.

Además, si va a un equipo en Europa, se trataría de que se le de continuidad al proyecto y desarrollo de Gil Mora y que no lo compre un equipo grande y termine cediéndolo a otro, lo que quedaría establecido en las negociaciones que esté interesado en llevárselo después del Mundial.