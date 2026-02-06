    Mundial 2026

    Concacaf revela formato de Eliminatorias al Mundial 2030 de la FIFA

    La eliminación para la Copa Mundial de 2030 comienza en septiembre de 2027 y clasificarán hasta siete equipos de la Concacaf.

    Por:Erick Morales Baca
    Video Así será el camino del Tri al Mundial de 2030

    El Mundial de 2026 a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá está muy cerca de iniciar, sin embargo, en Concacaf ya están pensando a futuro, en la edición de 2030, evento para el que ya tienen calendario, así como de todas las competencias de selecciones nacionales.

    La clasificación al Mundial comenzará en septiembre de 2027 con partidos de ida y vuelta entre las selecciones clasificadas entre el puesto 14 y el 35, con ganador a marcador global.

    De esta eliminatoria avanzarán 11 selecciones, que se unirán a las 13 mejor clasificadas, para un total de 24, mismas que se dividirán en seis grupos de cuatro y cada equipo se enfrentará a todos los demás equipos de su grupo a ida y vuelta. Al final de la segunda ronda, los seis ganadores de grupo y los seis subcampeones (12 equipos en total) avanzarán a la ronda final.

    La ronda final se jugará en junio de 2028 y septiembre-octubre de 2029, con los ganadores del grupo de la segunda ronda y los subcampeones. Los 12 participantes se dividirán en tres grupos de cuatro, y cada equipo se enfrentará a todos los demás equipos a ida y vuelta..

    Los tres ganadores de grupo y tres subcampeones asegurarán un puesto en la Copa Mundial de la FIFA 2030, mientras que los dos mejores terceros clasificados avanzarán a un nuevo Play-In de Clasificación para la Copa Mundial de Concacaf.

    COPA ORO Y NATIONS LEAGUE

    La Nations League contemplan dos ediciones: 2026/27 y 2028/29 y continuará bajo el sistema de tres ligas y servirán como camino clasificatorio para la Copa Oro de la Concacaf. La composición de cada Liga se determinará en función de los resultados de la edición anterior.

    La Copa Oro de la Concacaf es la competencia insignia de la Confederación para las selecciones nacionales masculinas y las dos próximas ediciones están programadas para junio/julio de 2027 y 2029. Los equipos se clasificarán para los torneos de 16 equipos a través de la Liga de Naciones de Concacaf y las Prelims de la Copa Oro de Concacaf, con procedimientos de clasificación detallados para cada edición.

    Relacionados:
    Mundial 2026México 2026CONCACAF

