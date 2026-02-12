    México 2026

    Fidalgo responde a Héctor Herrera sobre no quererlo en Selección Mexicana

    El naturalizado mexicano habló sobre las declaraciones de HH en la radio de España.

    Por:Antonio Quiroga
    Video La respuesta directa de Fidalgo a Héctor Herrera por no quererlo en el Tri

    Álvaro Fidalgo respondió este jueves a las declaraciones de Héctor Herrera donde aseguró que si él fuera Javier Aguirre no lo convocaría a la Selección Mexicana.

    A través del programa Libre y Directo, de Radio Sevilla, el naturalizado mexicano que juega en el Betis, comentó sobre estas palabras.

    "No somos enemigos. Tenemos una relación muy buena. Lo entiendo perfectamente. Cada uno puede tener su opinión de los naturalizados. Yo tengo el pasaporte mexicano, soy un mexicano más, pero entiendo el punto de Héctor y tengo una relación con él. Es su opinión y se la respeto".

    Fidalgo, quien ya es elegible para jugar con la Selección Mexicana, opinó de manera muy ecuánime que finalmente será Javier Aguirre quien decida si lo convoca.

    "Aguirre es el que manda y su opinión es la que va a dictar. No me pareció mal lo de Héctor, es su opinión, sincera y que mucha gente piensa y no lo dice. No pasa absolutamente nada. Yo estoy abierto a ir, por supuesto".

    La primera convocatoria de Álvaro Fidalgo con México se puede dar en la fecha FIFA de marzo, cuando el Tri tiene partidos amistosos ante Portugal y Bélgica, rumbo al Mundial 2026.

    Video Fidalgo se emociona frente a las cámaras por sueño cumplido: "Nunca es tarde"
