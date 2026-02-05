Mundial 2026 Álvaro Fidalgo recibe respuesta de la FIFA sobre su elegibilidad con la Selección Mexicana La FIFA comunica al ahora jugador del Betis si podrá ser parte del combinado mexicano tras su salida del América.

Con la salida de Álvaro Fidalgo del América rumbo al Betis de España, muchas dudas se sembraron en cuanto a su elegibilidad con la Selección Mexicana, ya que todo indicaba que el proceso se había cortado antes de que se cumplieran con los periodos que marca la FIFA.

Al supuestamente haber causado baja de un club mexicano dos días antes de cumplir los cinco años ininterrumpidos, para poder cumplir con los requisitos para se elegible por el Tri, l a Federación Mexicana de Futbol comenzó con las indagatorias con el máximo rector del futbol mundial para obtener una respuesta, lo que finalmente salió de forma positiva.

De acuerdo a información del reportero de TUDN, Francisco Arredondo, la FIFA ya dio el aval para que el mexicano-español, Álvaro Fidalgo, pueda jugar con la Selección Mexicana.

Tras la petición de l a Federación Mexicana de Futbol de revisar su caso, este jueves se dio luz verde al ahora jugador del Betis.

Este paso se pudo dar mediante el trámite de “One Time Switch” y la resolución por parte de FIFA es favorable para el futbolista con doble nacionalidad.