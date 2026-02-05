¿Cuánto cuestan los boletos del partido amistoso México vs. Islandia?
La venta inició hace unos días para los aficionados que quieran asistir al Estadio La Corregidora.
El partido de México vs. Islandia en Querétaro ya tiene a la venta sus boletos para todos los aficionados que quieran asisitr a este partido de preparación.
Después de la gira por Centroamérica y Sudámerica para enfrentar a Panamá y Bolivia, respectivamente, con par de triunfos para la Selección Mexicana, tocará turno de esta selección europea.
El Estadio La Corregidora, casa de Gallos Blancos de Querétaro, fue la elegida para recibir este compromiso amistoso rumbo al Mundial 2026 en unos pocos meses.
PRECIOS DE BOLETOS DEL PARTIDO MÉXICO VS. ISLANDIA
A través de la boletera FANKI se pudieron conocer los precios de las entradas para este partido, donde de igual forma ya hay algunas zonas con boletaje agotado.
A continuación te presentamos el costo de los boletos para este México vs. Islandia en Querétaro:
- $960 – Platea Norte
- $960 – Platea Sur
- $770 – Central Poniente Alto
- $660 – Córner Oriente Bajo Sur
- $660 – Cabecera Sur Baja
- $605 – Córner Poniente Bajo Norte
- $600 - Central Oriente Alto
- $600 - Cabecera Sur Alta
- $550 – Córner Oriente Alto Norte
- $550 – Central Oriente Alto Sur
- $440 – Central Poniente Alto Norte.
Después de estos partidos, México tiene agendas amistosos ante Portugal con Cristiano Ronaldo presente en la reinaguración del Estadio Banorte, así como contra Bélgica en los Estados Unidos.
