    Mundial 2026

    Selección Mexicana tiene a Serbia, Ghana y Australia como rivales previo al Mundial 2026

    La Federación Mexicana de Futbol está cerca de oficializar estos encuentros de preparación.

    Por:Antonio Quiroga
    Video Mundial 2026: Estos serán los tres rivales de México antes de la inauguración

    La Selección Mexicana está cerca de oficializar sus últimos partidos de preparación para el Mundial 2026, pero en TUDN te damos en exclusiva cuáles serán los rivales.

    De acuerdo a información de Gibrán Araige, el Tri tendrá encuentros antes dos combinados que clasificaron a la Copa del Mundo y otro contricante de Europa.

    "Los posibles rivales, casi casi es un hecho, Australia, Ghana y Serbia serán los últimos contrincantes de la Selección Mexicana en la etapa final antes de que arranque el Mundial 2026".

    Además, el reportero de TUDN pudo adelantar dónde se jugarán esos partidos amistosos de la Selección Mexicana: "Dos partidos en territorio mexicano, uno más en Pasadena en el Rose Bowl".

    EL RIVAL DEL TRI QUE CONOCE MÉXICO, VELJKO PAUNOVIC


    Al saberse que Serbia se dislumbra como posible rival de la Selección Mexicana, en la memoria de muchos aficionados está el nombre de Veljko Paunovic, quien es el entrenador de Serbia.

    No se sabe todavía se Paunovic regresará a territorio mexicano, pero en muchos está en el recuerdo la aventura que tuvo en su momento con Chivas y Tigres.

