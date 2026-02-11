Mundial 2026 Henry Martín tiene "ganas" y "hambre" de Mundial, y esto hará para jugarlo El delantero del Club América busca estar sí o sí con la Selección Mexicana en la competencia de la FIFA.

Henry Martín luego de un largo periodo de lesiones está de regreso y uno de sus objetivos a muy corto plazo, por supuesto, es ser parte de la Selección Mexicana que jugará en junio y julio el Mundial 2026.

Aunque sabe muy bien que adelante de él está Raúl Jiménez y en entrevista exclusiva con Julio Ibáñez 'El Profe', de TUDN, señaló que hará todo lo posible para estar en el grupo final de Javier Aguirre.

"Yo sé que Raúl, hoy por hoy, es el mejor centrodelantero que tiene el país. La está rompiendo en su equipo, en su liga y nos pone muy felices, porque eso es lo mejor que puede tener, que México llegue con los mejores jugadores al Mundial.

"Eso es lo mejor. Ahora, hay más lugares, (ríe) no es el único lugar. Entonces, claro que es un sueño representar a México, poder jugar otro Mundial. Ya después, estando ahí, decisión del entrenador, pero meterme a la lista, meterme a pelear un lugar. Eso cien por ciento está en mi cabeza, cien por ciento está en uno de mis objetivos a corto plazo",explicó.

Y añadió que pese a que queda muy poco tiempo, buscará todo lo que esté en sus manos para subirse a la lista.

"Ya no queda nada. Sé que me he perdido mucho tiempo, pero por ganas, por hambre por mí no va a quedar. Yo voy a hacer todo lo que esté en mí para poder subirme a ese barco, para poder subirme a la lista.

"La decisión la tomarán otras personas, pero en mí no va a quedar el no pelear por ello", concluyó.

Martín, ya jugó el Mundial del 2022 con México, participó en dos encuentros e incluso marcó un gol ante Arabia Saudita en el minuto 47 para ayudar al representivo de la Concacaf a ganar 2-1.