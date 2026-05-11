México 2026 Ven a Hormiga González como jugador revelación del Mundial 2026 El delantero de Chivas y de México ha llamado la atención de figuras alrededor del mundo.

Video Piqué ve a Armando Hormiga González como jugador revelación del Mundial 2026

El gran año futbolístico de Armando 'Hormiga' González en Chivas con casi 30 goles no pasó desapercibido para Gerard Piqué, sí, el defensa campeón del mundo en Sudáfrica 2010.

El delantero de las Chivas, incluido en la lista de jugadores de Liga MX para el Mundial 2026, fue el protagonista de un video del exjugador del Barcelona a través de las redes sociales.

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Cabe mencionar que hace algunos días, Aitana Bonmatí también consideró a Armando González como uno de sus jugadores favoritos en estos momentos.

Las predicciones de Piqué con 'Hormiga' González



Gerard Piqué posteó un video en su cuenta de TikTok donde habló a un mes del arranque de la Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá, sobre los jugadores o selecciones que pueden brillar.

El ahora empresario, inició fuerte cuando fue preguntado de quién sería el jugador revelación del Mundial 2026, a lo que respondió 'Hormiga' González.

Posteriormente puso a Kylian Mbappé, delantero de Francia y Real Madrid, como el goleador del campeonato mundial, así como a Brasil como la selección que decepcionará en el evento.

Piqué prosiguió al colocar a Marruecos como la selección revelación y adelantó que la Final de la Copa del Mundo será un España vs. Francia, con La Roja como campeón.

Cerró su video al apuntar que Lamine Yamal será considerado como el MVP de todo el Mundial.