Mundial 2026 Jesús Orozco Chiquete agradece al Vasco tras su lesión, quien estuvo al pendiente El defensa de Cruz Azul está cada vez más cerca de regresar a las canchas y reveló lo que hizo Javier Aguirre por él.

Por: TUDN Síguenos en Google

Video Jesús Orozco Chiquete ve a México más allá del quinto partido en el Mundial

Jesús Orozco Chiquete tuvo una grave lesión a finales del torneo pasado, fue justo en la semifinal de vuelta ante Tigres, esa noche en Ciudad Universitaria fue muy oscura para el jugador de Cruz Azul.

El defensa de la Máquina estuvo en entrevista exclusiva con Adrián Esparza Oteo, reportero de TUDN y habló al respecto, donde reveló que Javier Aguirre, técnico de la Selección Mexicana lo tranquilizó, ya que él se perfilaba para estar en el Mundial 2026.

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“Mi representante y una llamada que tuve con Javie Aguirre, me dijo que no me preocupara por el Mundial. Recuerdo mucho sus palabras, estoy agradecido con él porque me calmaron un poco y me dijo que lo más importante es que tú quedes bien, no te pongas fecha de regreso ni nada. Lo importante es que quedes bien, aquí lo más importante es tu salud y que regreses, pero regreses bien y más fuerte. Todas esas mismas palabras me las dijeron mis familiares cercanos. Al final eso te hace estar más tranquilo".

“Fue cuando me lesiono, me marca como a las dos semanas, o a la semana. También mandaron gente a verme, el doctor Jaime Figueroafue, que es el de selección nacional, a ver la operación cuando estaba internado allá”.

Jesús Orozco Chiquete ve fuerte a México en el Mundial 2026

Orozco Chiquete no se ha perdido un solo partido de la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo y se aventuró a decir que los ve llegar más allá del anhelado quinto partido, incluso en la fase de semifinales.

“Me gustó mucho la idea de juego, sentí que las bases ya estaban ahí, los veo muy fuertes. Una porque es en casa y otra porque Javier Aguirre nos lo ha inculcado en cada concentración, que es en tu casa nadie te puede ganar. Él es un técnico así, que nos ha enseñado a meter mucho, meter pata, sacar el carácter. Un Mundial en tu casa, con tu gente ya llevas ventaja, esos últimos partidos si los viste, te puedes imaginar que le competimos tú por tú a grandes selecciones y pudimos haber ganado”.

“Yo siempre los palpo con imaginar, visualizar y como dicen por ahí, imaginar cosas chingonas. Así los veo, llegando unas Semifinales, sí, pasando el quinto partido sí los veo”.