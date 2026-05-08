México 2026 Guillermo Ochoa tiene mucho para aportar al Tri en la Copa Mundial El portero mexicano aseguró que el proceso no ha sido sencillo, pero está emocionado por poder integrar la lista final para la Copa Mundial FIFA 2026.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video "El camino para el Mundial 2026 no ha sido sencillo, puedo aportar bastante": Guillermo Ochoa

A solo unas semanas del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Guillermo Ochoa aseguró que mantiene intacta la ilusión de formar parte de la selección mexicana y disputar una nueva Copa del Mundo en su carrera.

El histórico guardameta mexicano reconoció que el proceso reciente para mantenerse dentro del combinado nacional no ha sido sencillo, aunque confesó que pelear por un lugar en la lista final se convirtió en uno de sus principales retos personales.

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“Con mucha ilusión de poder estar en un siguiente Mundial. El camino de este último lapso para poder llegar a estar con la selección no ha sido sencillo, no ha sido fácil, pero es algo que me propuse como reto personal”, comentó.

Ochoa considera que tiene mucho para aportar a la selección mexicana

Ochoa dejó claro que, pese al paso de los años, todavía se siente en condiciones de competir al máximo nivel y aportar experiencia dentro del vestidor del Tri rumbo al torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

“Encantado porque me siento muy bien, me siento con muchas ganas de seguir aportando. Sé que puedo aportar bastante”, afirmó.

Guillermo Ochoa quiere vivir otra fiesta mundialista con México

Para Ochoa, la posibilidad de estar presente en la Copa Mundial FIFA 2026 representa una motivación enorme, especialmente por el ambiente que se vivirá durante el verano.