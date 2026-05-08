Mundial 2026 Bora Milutinović cuenta increíble anécdota de México 86 que cambió la historia El extécnico de la Selección Mexicana habla de un suceso que se dio en el Estadio Banorte que motivó a los jugadores mexicanos.

Video Bora Milutinovic nos recuerda momentos que vivió en México '86

Muy cerca de que el Estadio Banorte sea sede por tercera vez de una inauguración de Copa del Mundo, el extécnico de la Selección Mexicana, Bora Milutinović, habló de lo que significa mundialmente dicho inmueble.

"Es un estadio mítico, un país que organiza dos campeonatos Mundiales, 120 mil espectadores es una sensación increíble, yo pienso que, para mí, es el estadio más importante del mundo".

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"Hay tanto s eventos que se jugaron en el Estadio Azteca y con tanta gente, por ejemplo, el partido en el campeonato Mundial 86, aquel Himno Nacional que cantaba todo el estadio es una cosa inolvidable y gracias a eso podíamos lograr el resultado".

La experiencia de más de 120 mil gargantas entonando el Himno Nacional Mexicano es algo que hasta el momento recuerda Bora Milutinović, iniciativa que tomaron los seleccionados nacionales ante la falla de sonido en el Estadio Banorte.

"Antes del partido desgraciadamente nuestro capitán, Tomás Boy, dice 'Jefe, qué hacemos' porque el sonido no trabajaba, entonces él dijo, pónganse firmes y comienza a cantar el Himno Nacional, entonces, la gente, cuando ve la actitud de los jugadores, todo el estadio cantando y fue una experiencia inolvidable".

BORA MILUTINOVIĆ HABLA DEL ACTUAL TRI

El cuadro Tricolor comandado por el técnico serbio fue el último en llegar al quinto partido, sin embargo, Bora Milutinović prefiere no hacer comentarios sobre la selección actual.

"Bueno, no sé, yo no puedo hablar de eso, yo solo puedo hablar de México 86, una generación increíble, con los directivos que nos han ayudado, gente sumamente capaz, con jugadores extraordinarios, con una mentalidad que pocos equipos míos han tenido".

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Finalmente, el estratega pidió que se le brinde el apoyo necesario a Javier Aguirre en cuanto a préstamos de jugadores en los microciclos para lograr los mejores resultados.