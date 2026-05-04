Liga MX 'Hormiga’ González no pierde el piso tras éxito en Chivas y en Selección Mexicana El delantero de Chivas habló previo a reportar con el Tri de cara a la Copa del Mundo 2026.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Lección de sencillez de Armando 'Hormiga’ González

El delantero de Chivas, Armando ‘Hormiga’ González ha mostrado su sencillez y humildad a pesar del éxito que está teniendo en la Liga MX y en la Selección Mexicana.

Durante una entrevista en el programa de Faitelson Sin Censura, Hormiga aseguró que no es más que otra persona solo por jugar futbol y jugar en Chivas.

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“A mí se me hace raro, soy una persona normal, siento que no porque yo haga goles o porque juegue en Chivas significa que estoy por encima de alguien o de cualquier persona, pues si me encuentras en el banco y te abro la puerta, o sea eres una persona normal, no sé alguien especial en gracias a Dios tengo el talento para jugar futbol, pero eso no significa que yo sea mejor persona que alguien".

Esto es algo que ha sido inculcado por su familia, su padre contó que él le pide que no pierda esa esencia, tiene que mantenerse así y responder al cariño que le da la gente que lo encuentra en la calle o en algún lugar.

“Armando se ha dado a querer primero, yo creo que por lo que ha hecho, Chivas estaba ávido de un goleador, de un referente, yo creo de toda la afición Chivas necesitábamos algo así, entonces Armando con sus cosas que hasta hoy ha hecho, la gente lo ha adoptado”.

" Eso nunca lo tiene que perder, toda esa sencillez que ha mostrado, bajarse y dar los autógrafos afuera del club, no en el carro, que se baje, que conviva con la gente, que a donde lleguemos les preste la atención debida porque la gente es parte de su carrera, es la gente. Como dice, ¿quién soy?, él es alguien que les da alegría, es alguien que los entusiasma, es alguien que les forja un sueño como yo lo tuve cuando era aficionado y después cuando fui jugador”.